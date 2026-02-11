Vlad Gherman a dezvăluit cine aduce cei mai mulți bani în casă. Ce a scos la iveală despre veniturile soției sale, Oana Moșneagu

Vlad Gherman a scos la iveală un detaliu neștiut din căsnicia lui Oana Moșneagu. Actorul a dezvăluit cine aduce cei mai mulți bani în casă.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o frumoasă poveste de iubire departe de ochii curioșilor. Deși sunt discreți când vine vorba de viața personală, actorii nu ezită să le povestească fanilor despre căsnicia lor.

De curând, soțul Oanei Moșneagu a răspuns la o întrebare care stă pe buzele tuturor. Actorul a dezvăluit cine aduce cei mai mulți bani în casă, având în vedere că amândoi lucrează în domeniul artistic.

Puțini sunt cei care știu că Vlad Gherman și partenera lui își câștigă banii din proiectele pe care le au separat sau împreună. Mai mult, aceștia au campanii care le aduc venituri importante.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un „jumi-juma”. Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema.”, a mărturisit actorul, potrivit spynews.ro.

Cine aduce cei mai mulți bani în casa lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu

Vlad Gherman a mai punctat că face tot posibilul să aducă cei mai mulți bani în casă. De altfel, acesta a precizat că există perioade în care soția lui, Oana Moșneagu, câștigă mult mai bine decât el.

„Eu, ca bărbat, tot ce pot să spun e că, evident, prefer să plătesc eu mai des, să aduc eu mai mulți bani în casă. Asta nu înseamnă că e o competiție între noi, înseamnă că mie îmi place să trag mai mult de mine și să mă forțez să produc mai mult. E o chestie pe care vreau să mi-o asum. Cred că niciunui bărbat nu i-ar plăcea să știe că femeia câștigă mai mult; se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea.

Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează.”, a mai povestit actorul despre veniturile financiare ale familiei, conform sursei citate mai sus.