Puya își sărbătorește mama. Artistul a publicat o imagine rară cu cea care l-a născut: „Să te țină Dumnezeu sănătoasă!”

Puya i-a făcut o urare specială mamei sale pe contul personal de Facebook. Iată ce i-a transmis!

Pentru Puya este zi de sărbătoare, căci mama sa își aniversează ziua de naștere, potrivit postării făcute de artist pe contul personal de Facebook. Iată ce mesaj și ce fotografie a publicat artistul pentru cea care i-a dat viață!

Puya își sărbătorește mama. Imaginea rară cu cea care i-a dat viață artistului | Foto

Puya își aniversează mama, iar, anul acesta, artistul a ținut să urce pe Facebook o fotografie în care apare alături de cea care i-a dat viață. Se pare că mama sa este profesoară, precum el precizează în descrierea fotografiei, aceasta având grijă cu măiestrie de educația lui.

„Apropo de doamne... La mulți ani, mama! Sau, pentru elevii tăi, la mulți ani, doamna profesoară Elena Gărdescu. Să te țină Dumnezeu sănătoasă!❤️”, a fost mesajul scris de Puya pentru mama lui, pe pagina personală de Facebook.

Din imaginea publicată pe internet se poate observa că Puya îi seamănă leit mamei sale, acesta moștenindu-i zâmbetul și ochii, dar și privirea pătrunzătoare.

Ce legătură există între Puya și numerologul Mihai Voropchievici

În urmă cu ceva timp, Puya a fost invitat în platoul XNS de la Antena Stars, acolo unde a purtat o discuție sinceră despre viața sa, făcând o serie de dezvăluiri, în premieră.

Printre altele, artistul a spus că între el și Mihai Voropchievici există o legătură foarte strânsă, numerologul fiindu-i primul profesor de muzică:

„Profesorul meu de muzică, Mihai Voropchievici. Stătea pe stradă că mine. Era profesorul meu de chitară și mergeam la el, mă învăța acordurile. După care a trebuit să repet câteva melodii folk, apoi am zis „folk-ul ăsta nu prea e de mine. Am prins prima casetă cu Tupac și am zis, clar că nu prea este zona în care vrea să merg”., a dezvăluit Puya la XNS de la Antena Stars.

Ulterior, artistul a mărturisit și cum a ajuns să îl cunoască pe cunoscutul numerolog, atunci când el era elev:

„Pe vremea comunismului, când eram mic, se mergea din clasă în clasă și se căutau talente. Te puneau să spui poezii, un cântecel și, la un moment dat, era <<Cântarea României>>, un concurs de poezii, unde eu eram cu poezia. De acolo, am tot spus poezii până uite unde am ajuns.”