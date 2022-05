Radu Pietreanu, dezvăluiri despre lupta cu cancerul. Cum a trecut peste cumpănă: „Slăbisem 36 de kilograme”

Nu mulți știu că Radu Pietreanu s-a luptat cu cancerul la plămâni, fapt care l-a dus în depresie. În acea erioadă comediantul a slăbit 36 de kilograme și a căzut din picioare. „Nu mai aveam carne între piele și os”, a spus actorul.

Radu Pietreanu a povestit în cadrul podcasului lui Micutzu despre perioada în care a fost diagnosticat cu cancer la plămâni, a urmat tratament și a învins boala.

Deși în urma tratementelor Radu Pietreanu s-a făcut bine într-un timp scurt, acea perioadă a avut un impact foarte mare asupra comediantului.

Radu Pietreanu, mărturisiri despre lupta cu cancerul: „Am și murit un pic. Nu mai aveam carne între piele și os”

„Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniște… Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ. Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, i-a povestit Radu Pietreanu lui Micutzu.

După ce s-a vindecat de cancerul la plămâni, Radu Pietreanu a revenit pe scenă. La scurt timp după revenire, actorul a mărturisit că nu rezista mai mult de 20 de minute pe scenă, însă și-a revenit treptat.

„M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Aflasem de boala în vară. Prin octombrie m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară după trei săptămâni, deși am zis că nu mă mai interesează scena. (…) Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele. De fapt, asta mă ține în viață, energia pe care am dezvoltat-o de-a lungul vieții. Liniștea aia pe care am simțit-o atunci nu e bună. Liniștea aia arată că ai ieșit din scenă, ai ieșit din rol, ai ieșit din viață. Trebuie să faci ceva”, a adăugat Pietreanu.

Radu Pietreanu are în prezent 58 de ani, iar în ultima perioadă a avut mai multe apariții televizate la iUmor, sau la România are Roast, unde a făcut o parodie muzicală, alături de Loredana.

Radu Pietreanu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, care a bucurat o generație întreagă cu talentul său actoricesc și cu personajul Costel, din Vacanța Mare.

