Ramona Gabor a ajuns la medicul estetician, pe masa de operație. Ce intervenție a ținut să-și facă sora Monicăi

Ramona Gabor a ajuns la medicul estetician și și-a făcut o intervenție estetică la nivelul feței. Iată despre ce a fost vorba.

Ramona Gabor, la medicul estetician. Ce intervenție a ținut să-și facă la ten

Sora Monicăi Gabor a mers la medicul estetician și și-a făcut o intervenție la nivelul feței. Iată ce a declarat medicul:

"Vom încerca să ajungem la rezultatele dorite, fără ca tu să simți ceva. Eu lupt ca mesajul acesta să ajungă la toți pacienții mei care vin și spun că își doresc să arate foarte natural. Dar trebuie să știe că nu există ceva "foarte natural". Ori arăți natural, ori nu. Ideea e că atunci cand cineva îți privește chipul, să nu sesizeze că ai modificat ceva, iar dacă o fac, este deja un eșec. Acest lucru nu se va întampla aici. Desigur, sunt câteva măsuri și proporții la care vrem să ajungem, fără ca vreo parte a feței sa strige: "hei, m-au retușat putin"!", a explicat medicul Ramonei Gabor, potrivit spynews.ro.

"Vom încerca să deschidem coada sprâncenelor și vom face asta prin injectarea tâmplelor. Le vom da suport și o structură tridimensională. Se vor ridica puțin mai mult. Va fi o schimbare mică, dar cu efect plăcut. Observi cât de netede se văd acum? Se văd mai ridicate, iar fruntea ta se conturează perfect acum, de sus, către tâmple și până la obraji.", a mai spus medicul estetcian.

Ce spunea Ramona Gabor despre operațiile estetice, în urmă cu ceva timp

"S-a spus că mi-am făcut ceva la gambe. Într-adevăr doctorul la care mi-am făcut sânii m-a sfătuit să îmi operez gambele și mi-a făcut un fel de implant, însă mie nu mi-a plăcut deloc și după o săptămâna l-am scos, pentru că părea că am picioare de fotbalist. Deci pe asta să o tăiați de pe listă. Se mai spune că am rinoplastie. Este adevărat că am avut o micșorare a nasului, nicidecum o rinoplastie.", a fost declarația Ramonei Gabor.

Ramona Gabor are o afacere de succes cu parfumuri

Se pare, însă, că Ramona Gabor a îmbrăcat rochia de mireasă pentru o ședință foto special dedicată unui parfum din colecția proprie, potrivit unei postări de pe Instagram.

„Mi-am lansat în luna noiembrie această colecţie de parfumuri, Gabor Prive, branduri speciale şi unice care sper să le placă multora. Acest proiect a luat naştere acum vreo doi ani.”

„Mă gândeam atunci să fac un singur parfum care să îi poarte numele mamei mele, un parfum care să îmi amintească de ea şi căreia ei i-ar fi plăcut foarte mult”, a spus vedeta în urmă cu câteva luni, conform spynews.ro, citat de fanatik.ro.

În momentul de față, Ramona Gabor are lansate pe piață mai multe parfumuri pentru femei, cât și pentru bărbați. Sora mai mică a Monicăi Gabor le-a scos la vânzare cu suma de 150 de euro, conform aceeai surse citate.

