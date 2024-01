Ramona Gabor a împlinit recent 35 de ani. Cu ce se ocupă acum sora Monicăi Gabor care stă de zece ani în Dubai

Ramona Gabor a împlinit 35 de ani pe 16 ianuarie. Sora Monicăi Gabor s-a mutat din România în urmă cu zece ani și pare că duce o viață de lux în Dubai, loc în care și-a deschis mai multe afaceri. Iată cu ce se ocupă!

Ramona Gabor și-a aniversat ziua de naștere cu mare fast în Dubai, alături de apropiați. Cu toate că a fost o adevărată răsfățată și s-a bucurat de cadouri inedite și buchete de trandafiri din partea celor dragi, Monica Gabor nu i-a fost alături.

„Copleșită de recunoștință pentru prietenii incredibili și familia iubitoare care au făcut ziua mea de neuitat. Generozitatea lor și marea de flori mi-au atins inima profund. Binecuvântat să am pe fiecare dintre voi în viața mea. Mulțumesc că m-ai făcut să mă simt atât de iubită și prețuită. Iată conexiunile frumoase care fac viața extraordinară.”, a scris Ramona Gabor pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory.

Ce mai face și din ce câștigă bani Ramona Gabor în Dubai: „Sunt expertă în diamante”

Ramona Gabor s-a mutat în urmă cu zece ani în Dubai. Cu toate acestea, România a rămas destinația ei de suflet, pe care o vizitează frecvent.

În ceea ce privește activitățile sale în celălalt capăt al lumii, sora Monicăi Gabor nu mai este doar model, ci și femeie de afaceri. Pe lângă contractele de imagine cu diverse branduri de lux pentru care primește sume uriașe, Ramona Gabor deține un brand de parfumuri și unul de bijuterii, fiind expertă în prelucrarea diamantelor.

„Uite, recent am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuirea lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală, pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi.”, povestea Ramona Gabor, în urmă cu câțiva ani, pentru click.ro.

Cu cine se iubește Ramona Gabor

Ramona Gabor pare că o duce excelent și la capitolul dragoste. Potrivit Fanatik și Spynews, sora Monicăi Gabor se iubește cu un om de afaceri din Dubai. Deși relația ar fi una stabilă, ea preferă să păstreze discreția și evită să se afișeze cu el pe rețelele de socializare.

„O viață privată este o viață fericită. Am mai spus-o și o repet: Nu voi posta niciodată un bărbat până nu devine soțul meu sau poate nici atunci. Am învățat că este atât de frumos să fii iubit și să iubești fără ca oamenii să îți judece relația.”, scria Ramona Gabor pe contul personal de Instagram, în urmă cu mai mult timp, citată de Fanatik.

