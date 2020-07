Ramona Gabor, pe mâinile medicilor, după moartea tatălui său! Ce s-a întâmplat cu vedeta | FOTO

.

Monica și Ramona Gabor și-au pierdut tatăl în urmă cu două săptămâni. Tinerele nu au putut participa fizic la înmormântarea tatălui lor, din cauza pandemiei de coronavirus. Însă Ramona a postat un mesaj emoționant, prin car le-a mulțumit persoanelor care au fost alături de ea și de familia ei în acele momente dureroase.

„Eu și surorile mele vrem sa mulțumim tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere in acest moment greu prin care trecem. Trecerea iubitului nostru tata in neființa ne-a luat prin surprindere iar faptul ca atât eu cât și Monica, nu am putut ajunge la înmormântare din cauza restricțiilor de călătorie datorata virusului Covid-19, face aceste zile cu atât mai grele”, a scris Ramona Gabor pe Instagram.