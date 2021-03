Ramona Gabor, ținuta spectaculoasă cu care a atras toate privirile. Cum îi scoate croiala în evidentă atuurile fizice

Reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali și-au făcut apariția imediat. Aceștia au ținut neapărat să o complimenteze pentru modul în care își menține aspectul fizic și pentru frumoasele trăsături ale feței.

"Ești superbă, iar rochia este minunată. Îți vine foarte bine!" sau "Wow, arăți minunat! Ești o doamnă extrem de elegantă.", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită laude și felicitări în ceea ce privește aspectul său fizic.

Ce relație are Ramona Gabor cu Bianca Drăgușanu

Deși are o viața extrem de ocupată și nu are foarte mult timp, Ramona Gabor are grijă de prieteniile vechi, printre care se numără și cea cu Bianca Drăgușanu. Cele două au o relație de prietenie de mai mult timp, iar în urmă cu câteva luni și-au încântat prietenii cu o fotografie superbă împreună.

Ramona și Bianca au fost împreună chiar și în seara dintre ani. Cele două au purtat cele mai răvășitoare ținute și au făcut furori pe rețelele sociale.