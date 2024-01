Ramona Olaru, într-un costum de baie cu decupaje, care îi lasă la vedere formele perfecte. Cum s-a afișat „vecina” de la Neatza

Ramona Olaru a ales ca destinație de vacanță plajele din Barbados, de unde a realizat fotografii de colecție. Frumoasa „vecină” de la Super Neatza cu Răzvan și Dani i-a încântat pe fani cu apariția sa în costum de baie.

Ramona Olaru a petrecut clipe de vis în destinația însorită unde a ales să se relaxeze, însă nu a uitat nici de comunitatea ei de pe rețelele sociale. „Vecina” de la Neatza a fost activă în online și a publicat imagini superbe de pe plajă, spre încântarea fanilor săi.

Într-un costum de baie cu decupaje în zona abdomenului, Ramona a pozat întinsă pe nisipul catifelat. Cu părul ud și fără machiaj, Ramona a strălucit în lumina soarelui, iar fanii s-au arătat încântați de imaginile superbe: „O nouă zi în Paradis”, a scris Ramona Olaru.

Ramona Olaru, apariție de senzație pe plajă

„Ca din reviste!!! Si tu, si plaja!!”, „Ai rupt instagramul cu pozele astea”, „Te apreciez mult .Să te întorci cu bine acasă”, „Superbă”, „Daca ai avea și noroc pe cât ești de frumoasă, ce bine ar fi!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Ramona în drepul imaginii.

Citește și: Ramona Olaru, probleme cu proprietarul apartamentului în care a vrut să stea în chirie. Prin ce situație neplăcută a trecut vedeta

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebată în comentarii cu cine își petrece vacanța, Ramona a publicat ulterior un mesaj cu subînțeles: „Daca voiam doar sa ucid singuratatea, oricine ar fi fost de ajuns.

Doar ca eu nu vreau pe oricine!”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aparițiile sale au arătat din nou că la cei 34 e ani ai săi Ramona Olaru este într-o formă fizică de invidiat.

Printre alte activități, Ramona a făcut snorkeling și chiar a încercat să învețe să facă surf: „Această experiență senzațională!” Ea a declarat pe contul său de Instagram că experiența de a face surf a fost una dintre cele mai frumoase din vacanță.

Frumoasa matinală a întâlnit niște italieni, care i-au făcut vacanța mai frumoasă încercând să o învețe să facă surf.

De asemenea, ea spune că a încercat la distilerie toate variantele de rom, deși nu este o fană a acestei băuturi alcoolice: „Back to margarita!”

Aceasta a povestit recent într-un podcast dezamăgirile în dragoste pe care le-a trăit de-a lungul timpului:

„Cred că m-a ajutat. Când am aflat exact. Noi femeile mai suntem nebune și mai zicem: <<Mamă, mă-nșală, că vorbește, că face.>> Asta e altceva cu presupunerea. Dar când vezi cu ochii tăi… Tu îi vezi dezbrăcați pe amândoi în fața ta. Nu vorbesc despre subiectele acestea pentru că s-au dus, dar ca idee, imaginea. Imaginea a existat, la un moment dat, în viața mea.

Cred că m-a ajutat extrem de mult să văd imaginea asta. Pe secundă, am rămas mută, îți dai seama. N-am știut cum să reacționez. OK, asta este, și am plecat. Și am stat și m-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație. Să mă întorc, să ne împăcăm, să facem, să dregem. De ce să mă împac?

Citește și: Ramona Olaru, surpriză emoționantă de ziua ei onomastică. Ce i-au pregătit colegii de la Neatza: „Este visul tău de iarnă”

De ce aș împărți un om cu cineva? De ce? Dacă vrei să stai cu mine, ok! Dacă nu mai vrei să stai cu mine că nu îți mai place, că nu mă mai iubești, că nu mă mai...zi-mi frumos, băi, uite așa, eu mă duc cu Basilica. Știi ce zic? A fost dur! A fost o telenovelă!

Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu din viața mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot!”