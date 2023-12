Ramona Olaru, surpriză emoționantă de ziua ei onomastică. Ce i-au pregătit colegii de la Neatza: „Este visul tău de iarnă”

În ediția de Super Neatza de pe 6 decembrie 2023 Ramona Olaru a fost sărbătorită de colegii ei. „Vecina” a primit o surpriză emoționantă de Sfântul Nicolae. Rmaona Nicoleta Olaru este numele ei.

Radu Bucălae, Cuza și Florin Ristei i-au cântat „Astăzi e ziua ta” Ramonei. Ulterior în platoul de la Neatza și-au făcut apariția Răzvan și Dani cu flori și tort. Pe lângă surpriza colegilor, Ramona Olaru a dezvăluit că a primit un cadou la care visa demult, și anume obținerea vizei de America. Ramona intenționează să meargă într-o excursie în New York.

Când Răzvan și Dani au intrat în platou Ramona Olaru s-a arătat uimită de participarea lui Dani:

„Pe bune? Tu ai intrat cu ceva pentru mine?!, a întrebat mirată Ramona, referindu-se la Dani.

Dani i-a dăruit un tort care avea pe el o figurină cu Ramona alături de omul de zăpadă Olaf.

Ramona Olaru, moment emoționat în platoul de la Super Neatza

„E Olaf. În onoarea excursiei la New York pe care o poți face că și-ai luat și viză”, a spus Răzvan Simion, care a ținut în brațe un buchet superb de flori.

„Mi-am luat și viză că de-aia am lipsit în primele minute ale dimineții!”, a explicat Ramona Olaru.

Răzvan Simion a amintit de momentul de anul trecut când Ramona și-a dorit să ningă de Sfântul Nicolae, iar dorința i s-a îndeplinit chiar în platou. Ramona a izbucnit atunci în lacrimi.

„Este visul tău de iarnă. Am reușit să te emoționăm și anul ăsta. Anul trecut a nins în platou. Anul ăsta și-a dorit viză pentru America și e via New York”, a spus Răzvan Simion.

„Așa e în emisiune? Trebuie să-ți dorești?”, a întrebat Florin Ristei.

„Să crezi în vis”, i-a spus Dani Oțil colegului său.

Ramona Olaru a dorit să le mulțumească colegilor și să aibă un discurs emoționant, însă a fost întreruptă de cei cărora le-a fost teamă de un moment lacrimogen. „Am cea mai frumoasă echipă”, a apucat să spună Ramona Olaru.

Pentru că au disuctat despre viza pe care Ramona a obținut-o chiar înainte de a ajunge la emisiune, Cuza a făcut o remarcă pe care „vecina” a ținut să o contrazică.: „Nu vă bucurați de viza pentru America. Mi-e că nu se mai întoarce”

„Mă duc și mă întorc la cea mai frumoasă echipă! Oamenii cei mai apropiați de sufletul meu și care îmi fac cele mai frumoase zile”, a spus Ramona Olaru vizibil emoționată de surpriza fruoasă la care s-au implicat toți colegii ei de la Super Neatza cu Răzvan și Dani.