Ramona Olaru, probleme cu proprietarul apartamentului în care a vrut să stea în chirie. Prin ce situație neplăcută a trecut vedeta

Invitată în cadrul podcast-ului lui Jorge, Ramona a dezvăluit prin ce probleme a trecut de-a lungul timpului, dar și ce amintiri neplăcute au marcat-o definitiv. Iată ce a mărturisit cu privire la proprietarul unui apartament în care a vrut să stea în chirie.

Frumoasa co-prezentatoare a matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani" a trecut prin momente grele de-a lungul timpului, iar de data aceasta a ales să povestească câteva întâmplări în cadrul podcast-ului pe care îl moderează Jorge.

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune de la noi din țară. Carisma ei a ajutat-o să rămână în atenția publicului și să devină foarte cunoscută în mediul online.

De curând, frumoasa co-prezentatoare a participat la un podcast unde a ales să povestească o întâmplare nefericită care a marcat-o.

Citește și: Ramona Olaru, surpriză emoționantă de ziua ei onomastică. Ce i-au pregătit colegii de la Neatza: „Este visul tău de iarnă”

Ramona Olaru, probleme cu proprietarul apartamentului în care a vrut să stea în chirie

Ramona a povestit cum a fost întâmpinată atunci când a decis să se mute în București pentru prima dată. Frumoasa prezentatoare a dezvăluit faptul că proprietarul apartamentului în care a vrut să se mute a avut un comportament total deplasat față de ea.

Citește și: Ramona Olaru își dorește să devină mamă. Ce pretenții are de la cel care va fi tatăl copilului său

Bărbatul i-a făcut avansuri, iar Ramona a rămas fără cuvinte, nefiind obișnuită cu astfel de abordări. Pentru că ea s-a născut în județul Prahova, la Valenii de Munte și apoi s-a mutat cu părinții ei în județul Călărași, vedeta nu a avut ocazii în care bărbații să o abordeze în astfel de conjuncturi, iar acest lucru a marcat-o profund.

„Când am ajuns în București, îți dai seama nu cunoșteam pe nimeni și nimic, găsisem prin Crângași acest apartament. M-am întâlnit cu omul respectiv. Era la etajul 10 apartamentul. Și nu-mi funcționa liftul și, până sus, domnul m-a ajutat cu bagajul. Aveam un troler cu câteva rochițe, câteva sandale, era vară. Și m-am dus la etajul 10 și când am ajuns acolo era o fată într-o cameră și mai era o cameră liberă (...) Pentru mine era convenabil, pentru că plăteam mai puțin.

Și mi-a zis însă «vreau să plătești altfel». Și am zis: «Cum altfel?» Și el a zis exact direct cum altfel și înțelegeți voi cum altfel. Și eu fiind venită singură de la fermă, și țărancă, și la comportament și la orice, am început să înjur. Mi-am luat bagajul și am coborât pe scări”, a dezvăluit Ramona Olaru, în podcast-ul lui Jorge.

Citește și: Ramona Olaru, despre calitățile care au ajutat-o să rămână în televiziune. Cum i-a convins pe Răzvan și Dani să o ia în emisiune

Ramona Olaru a mărturisit că a fost înșelată în trecut

În prezent, Ramona are o carieră de succes, dar și un bărbat care o face fericită după despărțirea de Cătălin Cazacu.

Ramona Olaru a vorbit cu sinceritate despre trecutul său amoros. „Vecina” de la Neatza a recunoscut că a fost înșelată și că a suferit enorm, însă nu a dorit să divulge identitatea bărbatului infidel. Iată ce destăinuiri neașteptate a făcut vedeta!

Ea a fost căsătorită cu Bogdan Olaru timp de trei ani, iar după ce au divorțat, vedeta s-a cuplat cu Cuza de la Noaptea Târziu. Relația lor nu a rezistat, însă au rămas prieteni și colegi de platou. De asemenea, Ramona Olaru a fost logodită cu Cătălin Cazacu, dar s-au despărțit.

Recent, însă, Ramona Olaru a făcut destăinuiri surprinzătoare despre foștii săi iubiți și a mărturisit ca a fost înșelată în trecut. Invitată în podcastul moderat de Jorge, vedeta a dezvăluit că și-a prins partenerul cu o altă femeie în pat, precizând și cum a reacționat în acel moment.

Citește și: Cu ce se ocupă noul iubit al Ramonei Olaru. Asistenta de la Neatza și bărbatul misterios au o relație la distanță

În podcastul moderat de Jorge, Ramona a dezvăluit că a fost extrem de dezamăgită când a aflat că a fost înșelată, mai ales că a văzut totul cu ochii ei.

„Eu sunt o fată extraordinară, numai bună de pus la rană. Chiar sunt un om bun, dar până mă superi. Dacă m-ai supărat nepotrivit, s-a terminat. Am fost înşelată, da. Dar cred că m-a ajutat. Adică una e să bănuieşti tu, să crezi, să ai impresia şi alta e să îi vezi cu ochii tăi. Să îi vezi dezbrăcaţi în faţa ta. Asta e altceva! Nu vorbesc despre subiectele astea, pentru că s-au dus, dar ca idee, imaginea a existat la un moment dat în viaţa mea. Și cred că m-a ajutat extrem de mult să o văd imaginea asta.”, a povestit frumoasa vedetă în podcastul lui Jorge.