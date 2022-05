Ramona Olaru, mesaj cu subînțeles pentru Cătălin Cazacu. Ce i-a transmis în legătură cu inelul de logodnă

Ramona Olaru, frumoasa asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani, a postat în urmă cu puțin timp pe Insta Stories o fotografie cu un inel de logodnă, încercând să îi transmită astfel un messaj iubitului ei.

Ramona Olaru a participat la un eveniment organizat de un celebru magaizn de bijuterii la care a probat mai multe accesorii extrem de scumpe, cu pietre prețioase.

Pentru că a avut ocazia să vadă și care sunt cele mai frumoase inele de logodnă, frumoasa asistentă de la Super Neatza cu Răzvan și Dani a postat un video în care a probat un inel de logodnă cu o piatră prețioasă roșie.

Pe filmare, blondina se aude spunând:

“Cred că am găsit inelul perfect de logodnă. Las aici story-ul ăsta și vedem noi în ce direcție o luăm. Le-am probat pe toate, dar…”.

Ramona a continuat să filmeze inelul care îi venea perfect, spunând cât de mult și-l dorește. Între timp, Ramona speră că iubitul ei, Cătălin Cazacu, a văzut ce sugestie i-a făcut pentru un viitor inel de logodnă, dacă acesta se va gândi să o ceară curând de soție.

De curând, Ramona Olaru și iubitul ei, Cătălin Cazacu au petrecut câteva zile de vacanță în Grecia, acolo unde s-au relaxat și s-au bucurat de soare.

Deși se scria că cei doi s-ar fi despărțit, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a negat orice zvon prin intermediul unui videoclip în care apare în ipostaze tandre alături de fostul motociclist, pe străduțele din Grecia.

Ramona Olaru este din ce în ce mai fericită în noua sa relație, chiar dacă au existat tot felul de zvonuri despre terminarea relației sale cu Cătălin. Se pare că frumoasa blondină se simte alintată și apreciată în brațele iubitului ei, postând adesea video-uri și poze în care cei doi apar în ipostaze tandre.

Ramona e extrem de fericită și nu de puține ori a spus că își dorește să se căsătorească și să devină mamă, semn că ea crede în relația serioasă pe care o are cu Cătălin Cazacu.

