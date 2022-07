Ramona Olaru, surprinsă în intimitatatea dormitorului fără machiaj. Ce detaliu au observat fanii: „Ești ileagal de frumoasă”

Fanii au fost cu toții de acord că vecina de la Neatza este superbă fără machiaj, iar detaliul observat de aceștia este că pare mai tânără decât vârsta din buletin.

„Ești absolut încântătoare”, „Ești minunată”, „Zici că ai 18 ani”, „Ilegal de frumoasă”, „Atât de frumoasă ești fără machiaj”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul imaginii.

Cum arată Ramona Olaru fără machiaj

În fotografie Ramona apare stând în pat, purtând 2 codițe, un top portocaliu și o pereche de pantaloni scurți de blugi.

Nu este prima oară când Ramona Olaru publică imagini cu ea fără machiaj. În trecut, s-a pozat la primele ore ale dimineții.

Ramona Olaru a împlinit 33 de ani

De curând, Ramona Olaru a împlinit 33 de ani și a fost primită cu surprize în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Iubitul Ramonei, Cătălin Cazacu, a transmis un mesaj emoționant de ziua iubitei sale:

Ea e Ramona Olaru, de mulți ani îmi e prietenă și de ceva timp îmi este jumătate, deși am știut tot timpul că ea este femeia pe care am căutat-o toată viață a durat ceva timp până să ne facem “rău” reciproc și să lăsăm pe alții în pace. Am învățat multe prostii de la ea dar cel mai mare lucru pe care m a învățat a fost să iubesc și pt asta o să o respect toată viața. Azi e ziua ei, face 33 de ani, nu mai e chiar tânăra și o mai și dor oasele…..asta vede ea de unde stau eu văd doar că de la an la an arată tot mai spectaculos și că pt mine este “cea mai perfectă”….

Ramona Olaru, relație fericită cu Cătălin Cazacu

După ce și-au asumat relația, în spațiul public au început să apară zvonuri de despărțire. Recent, o afirmație a lui Cătălin Cazacu a demontat orice speculație făcută până acum de curioși: „Nunta mea vreau să fie cât mai repede, avem planuri, am spus și voi spune tot timpul, Ramona Olaru este femeia cu care eu îmi doresc să îmbătrânesc. I-am spus și ei, așa că nu știm dacă va fi nunta mâine sau poimâine, dar e un lucru pe care ni-l dorim.Sper să fie anul acesta.", a declarat Cătălin Cazacu, pentru click.ro.

Într-un interviu recent pentru XNS de la Antena Stars, Ramona a fost întrebată dacă va mai putea să iubească un alt bărbat la aceeași intensitate cum a făcut-o până acum. Tânăra asistentă TV a dat un răspuns ferm și concret.

„Bineînțeles, eu sunt deschisă în continuare la căsătorie, la copii și la aceeași dragoste intensă. (...) Mă gândesc că deja am ajuns la o vârstă destul de înaintată, cred eu. Am o vârstă, cred că ar fi momentul să fac un copil. Dacă s-ar putea cât mai curând, sunt foarte pregătită pentru acest lucru.", a mai dezvăluit Ramona Olaru despre visul ei de a deveni mamă, potrivit sursei citate mai sus.

