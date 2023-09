Chefi la cuțite, 10 septembrie 2023. Remus Iosub și Denisa Drăgan au făcut show total în bucătărie. Cum arată viața lor

În ediția 7 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 septembrie 2023, Remus Iosub și Denisa Drăgan au venit să facă show în bucătărie. Comedia și gastronomia merg mână în mână, asta ne arată cei doi logodnici în această seară. Ce verdict au primit din partea chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Pe Remus Iosub, cunoscut și ca Ramore, îl știm deja de la iUmor. El a fost câștigătorul sezonului cu numărul 13. Și-a construit întreaga carieră în comedie pe ironizarea unei categorii din societate, mai exact "bombardierii". Nu s-a dezis nici la Chefi la cuțite de laitmotivul textelor sale delicioase!

"Eu fac mâncare de bombardieri. Eu, cu 20 de lei, tati... dacă nu mănâncă patru oameni acum se și satură! E ceva extraordinar! O să se sature lumea. Și bun și gustos și rafinament și tot ce trebuie", spune Remus Iosub.

Logodica sa, însă, are cu totul alte preocupări: "Mă numesc Denisa Drăgan locuiesc la Londra de 10 ani. Sunt marketing officer. Bag români la școală în Anglia și am venit cu logodnicul meu să vă luăm premiul cel mare. Eu, cel puțin, caut validare în ceea ce privește gătitul. Parcă nu este de ajuns doar de la mama, sora mea, al meu... Am nevoie de la niște experți să zică".

Ramore se declară un fan al logodnicei sale la gătit: "Eu am luat-o din interes. După prima cină gătită de ea am zis că nu-i mai dau drumul".

Jurații au fost uimiți de adevărata lor poveste de viață: „Am fugit de sărăcie” Remus Iosub și Denisa Drăgan au făcut show, la Chefi la cuțite, ediția 7 din 10 septembrie 2023

Când porțile s-au deschis, chef Florin Dumitrescu a avut o reacție savuroasă: "Ahh, tu ești cocalarul suprem de la iUmor".

La testimoniale, Chef Florin Dumitrescu a continuat aprecierile la adresa lui Remus Iosub: "Îl ajută și fața ce-i drept, chiar îl ajută fața, statura, e impozant. El, însă, e autentic. Are un sâmbure de adevăr, undeva, acolo, foarte mișto. Îmi place de el."

Chef Cătălin Scărlătescu a întrebat-o pe logodnica lui cum este să stea în casă cu un câștigător iUmor. Răspunsul a fost cu totul savuros: "Avem două case și mă avantajează."

Ea a spus că ceea ce Remus Iosub afișează este doar un personaj amuzant: "El nu este așa! Este un cult, e un galant. Este extraordinar de inteligent, este citit, miroase a carte în casa lui. Nu este bombardier. Suntem împreună de un an și jumătate".

Remus a povestit cum s-a apucat de stand-up comedy: "M-am apucat de stand-up în câmpul muncii, într-o după-amiază am zis că nu îmi place munca. Eu la bază sunt tehnician dentar și am trecut prin mai multe. Am fost și samsar de mașini la viața mea, apoi am ajuns în Anglia unde am lucrat ca livrator prima oară și apoi mi-am deschis o firmă unde făceam waste disposer, gunoier în traducere liberă. Nu luam gunoiul de pe șantier, luam ce era de reciclat și apoi după iUmor mi s-a validat că eu eram caterincă de mult nu de ieri, de azi. După ce am terminat iUmor am ales să fac stand-up."

Pentru preparatele din acestă seară, chefii le-au oferit cuțitele prieteniei.

