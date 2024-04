Remus Iosub, 6 luni de recuperare din cauza unei stewardese care l-a lovit intențioat. Ramore s-a ales cu o fisură de menisc

Remus Iosub susține că o stewardesă l-a lovit intenționat în picior. Iată cum s-a ales cu jumătate de an de recuperare medicală.

Remus Iosub, cunoscut în mediul online drept „Ramore” și câștigătorul emisiunii iUmor sezonul 13, a răbufnit în mediul online după ce a trecut printr-o experiență mai puțin plăcută în cadrul unui zbor operat de către compania Wizz Air.

Remus a semnalat o problemă serioasă care se întâmplă și în cazul altor pasageri, dar pe care nimeni nu a avut curajul să o semnaleze în mediul online până acum.

Iată ce a pățit câștigătorul sezonului 13 iUmor și de ce are nevoie de recuperare pentru o perioadă de 6 luni!

Remus Iosub aka Ramore, necesită recuperare medicală 6 luni

Deși întâmplarea a avut loc în urmă cu două săptămâni, Remus a decis să vorbească în urmă cu doar o zi despre incidentul de care a avut parte în cadrul unui zbor operat de compania Wizz Air.

Dezamăgit de comportamentul stewardeselor, Ramore a tras un semnal de alarmă în mediul online susținând faptul că una dintre ele l-a lovit intenționat în picior.

Iată declarațiile bărbatului.

„Aș vrea să mulțumesc și eu companiei Wizz Air, care mi-a dat de treabă să-mi cumpăr tot felul de medicamente pentru o leziune de menisc pentru că au considerat ei că am nevoie de repaus, nu ei, cât angajații lor. (...) Nu am pretenții de la compania Wizz Air foarte mari (...), dar am pretenția ca această companie să ofere un training corespunzător angajaților săi, adică stewardeselor în special.

Au obiceiul prost atunci când merg pe culoar cu acel căruț cu mâncare să te lovească intenționat, repet, intenționat dacă ai cumva piciorul ieșit pe culoar. Eu sunt lung, am 1,94 m, am luat de multe ori și acele scaune cu loc suplimentar, dar tot îmi scapă genunchiul în afara culoarului dacă sunt pe scaunul din margine.Eu sunt atent de obicei când văd că pleacă cu acel căruț îmi trag piciorul, dar se întâmplă să mai adorm și pleacă genunchiul în afară și ele atunci mă lovesc cu acel căruț în genunchi.

Ultima oară (...) a fost lovitura atât de tare, direct în rotulă, încât mi-au fisurat osul. (...) Nici măcar scuze nu-ți ceri? Eu am înțeles, dormeam, puteai să îmi dai un genunchi, să mă trezești, să te uiți, dar știu că fac asta intenționat că mi-au spus mie stewardesele, sătule și ele să stea lumea cu genunchiul în afară. Mi-a ieșit genunchiul un pic din grajdul acela, că suntem într-un grajd în care zburăm!” a povestit acesta dezamăgit de serviciile oferite de compania de zbor.

Ramore a decis să le arate internauților rezultatul investigației RMN pe care a făcut-o în urma loviturii.

„La o săptămână de la acea fisură eram la alt zbor și nu am mai putut să îmi îndoi piciorul, piciorul meu a rămas drept, în orice poziție l-aș fi îndoit bubuia de durere (...) am venit acasă și am făcut un RMN. Am leziune de gradul II la menisc și am nevoie de 6 luni de recuperare cu medicamente. Vreau să mulțumesc companiei, poate se sesizează cineva!” a mai adăugat indignat Remus Iosub.

Se pare că nu este singura persoană care pățește acest lucru, pentru că în comentarii au intervenit și alți oameni care se confruntă cu aceleași probleme.

„O pățesc și eu aproape de fiecare dată.” a spus Connect-R

„Te salut, eu am 2 metri și mereu pățesc asta indiferent de companie, am tratat cu indiferență asta pana acum, dar se pare că se pot întâmpla lucruri grave” a scris un internaut.

„dar nu contează că nu e un avion privat, poate costa și 15 lei biletul, ține de bun simț și de profesionalismul angajaților...” a adăugat altcineva.

