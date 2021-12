Răspunsul lui Dani Mocanu după ce ar fi apărut cu șosete murdare într-un videoclip luxos, în care vorbește despre Anamaria Prodan

Dani Mocanu a fost ținta unor glume răutăcioase pe internet, menite să-i aducă un val de discreditare a imaginii pe care și-o creează. A circulat o poză în care el are șosetele murdare și stă lângă o domnișoară, chiar în videoclipul în care versurile spun “Mă îmbrac cel mai luxos/Și miros cel mai frumos”.

Ce spune Dani Mocanu despre șosetele murdare pe care "le poartă" în videoclip

Imediat imaginile au ajuns și la ochii manelistului care a ținut să explice despre ce este vorba.

“Dragii mei prieteni, circulă o glumă proastă pe internet, cum că în videoclipul “BOSS” aveam ciorapii murdari. A editat cineva poza, de i-a distrus și halatul domnișoarei care era lângă mine. Băi fraților, eu și când eram amărât miroseam frumos, a lux, dar acum. Nu mai editați pozele că știe lumea că sunt fiță. Eu și dacă transpir de la geaca mea cu încălzire, tot a lux miros, așa că nu mai vorbiți de ciorapi și altele că nu are rost.

Vă dau dreptate că sunt mulți artiști murdărici, îi cunoașteți și voi. Ăia chiar au apărut jegoși, dar fratele vostru e altceva, e next level. Urmăriți videoclipul original să vedeți.”, a spus Dani Mocanu pe TikTok.

Citește și: Cum arată fetițele lui Dani Mocanu. Micuțele sunt superbe și artistul e foarte mândru de ele

În melodia "BOSS", Dani Mocanu i-a dedicat un vers Anamariei Prodan, imediat după ce s-a aflat de divorțul de Laurențiu Reghecampf: "Dețin cascaval ca banca/De-o întrețin și pe Prodanca,/Asculta la mine mami/Nu sunt o problema banii".

Manelistul nu s-a oprit doar aici, acesta i-a declarat public iubirea impresarei Anamaria Prodan și i-a mărturisit că vrea mai mult.

”Anamaria Prodan trebuie să înțeleagă că sunt singurul bărbat din România care poate să o facă fericită! Să aibă curaj, că e o femeie curajoasă, să mă cunoască, nu o costă nimic. (…) Eu chiar o iubesc pe femeia asta! Nu vreau să deranjez mai mult, mi-e și rușine pe o parte, dar, pe de altă parte, nu am altă variantă decât să îi spun că o iubesc! Public, dacă altfel nu am cum”, a spus Dani Mocanu într-un live pe Tik Tok, potrivit romaniatv.net.

Citește și: Lucy de la iUmor pregătește o colaborare cu Dani Mocanu. Imaginile de senzație cu care a făcut anunțul

Care e suma minimă pe care o cere Dani Mocanu pentru a cânta la un eveniment

Dani Mocanu e hotărât să nu mai cânte la evenimente dacă onorariul nu este unul pe măsură. Cântărețul de manele a explicat, pentru sursa citată anterior, care este suma pentru care va accepta să-și piardă nopțile.

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu.

Se pare că, până acum, cântărețul de manele alegea să încingă atmosfera pentru 3.000-4.000 de euro pe oră.

”Nu vreau să vorbesc prostii și nu e o laudă, e o realitate și, până la urmă, am muncit pentru banii ăștia, deci îmi permit să refuz asemenea oferte. Prefer să stau lângă copiii mei decât să merg prin străinătate sau pe la evenimente unde toată lumea este beată sau drogată și eu trebuie să stau să-i suport pe toți.

Astfel că prefer să cânt pe bani mai mulți, chiar dacă am evenimente mai puține și să cânt oamenilor care-mi oferă mai mult respect.

Nu e o decizie pe care am luat-o pentru că aș fi avut vreo problemă cu cineva, e luată strict din punct de vedere financiar, dar și pe baza legăturii dintre mine și familia mea.

Copiii mei nu sunt obișnuiți cu bani mulți! Sunt obișnuiți să nu le lipsească nimic, dar nu cu bani foarte mulți. Nu au cerut ceva și nu le-am dat, dar nu vorbim de lucruri foarte scumpe. Nu sunt genul de părinte care le îmbracă de la nu știu ce firme și să dau sute de mii de euro pe haine pentru că mi se pare o prostie și le învăț prost și le stric viitorul.”, a mai spus artistul pentru Cancan.

Citește și: Cum arată sora lui Dani Mocanu la 16 ani. Diana Mocanu a scos o melodie, iar versurile nu au putut fi trecute cu vederea

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții