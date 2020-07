Răzvan Fodor, despre separarea de familie pe perioada cât va filma ”Burlacul”: ”Iar ne despărțim, nici șase luni nu au trecut de când m-am întors din Asia”

”Iar ne despărțim, nici șase luni nu au trecut de când m am întors din Asia și ele au suferit foarte tare, dar acolo nu aveam telefon. Aici am telefon, am semnal, pot să vorbesc cu ele de câteva ori pe zi, să le văd, ceea ce cu siguranță mă va ajuta”, a spus el.

Răzvan Fodor a comentat și despre noua sa ipostază, aceea de prezentator al emisiunii ”Burlacul”.

”Nu m-am văzut niciodată în poziția asta de Cupidon, într-o emisiune de genul, dar… producătorii m-au făcut să înțeleg convenția asta, că nu sunt doar un prezenator care povestește ceea ce oricum se vede la televizor, și mă pot implica mai mult în a-l ghida, a-l trage de mână, în a-l împinge mai altfel, mai tupeist, mai introvertit, mai extrovertit”, a afirmat artistul.

A câștigat ”Asia Express” împreună cu chef Sorin Bontea