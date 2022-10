Reacția artiștilor la vestea tristă că Nosfe din Șatra Benz s-a stins din viață. Ce au transmis aceștia pe rețelele sociale

Nosfe s-a stins din viață, dar a lăsat în urma sa multe inimi frânte. Cântărețul în vârstă de 37 de ani a colaborat de-a lungul timpului cu mai mulți artiști celebri în România, printre care Ruby, Adda, Nane, Alexandra Stan, dar și mulți alții, prin colaborările trupei Șatra Benz, din care și el a făcut parte.

Cum au reacționat artiștii la aflarea tristei vești că Nosfe s-a stins din viață la 37 de ani. Ce mesaje au publicat

Vestea că Nosfe de la Șatra Benz a murit a zguduit o țară întreagă. Mulți artiști din România au rămas fără cuvinte la aflarea acestei vești triste. Ruby a făcut o mică declarație cu privire la acest subiect pentru spynews.ro, explicând faptul că nu i-a venit să creadă.

”Nu pot să cred, în secunda asta am aflat. Nu pot să cred, sunt în stare de șoc în momentul ăsta. Mi-a spus acum un prieten, am vorbit cu el la telefon alaltăieri, trebuia să avem filmări, trebuia să ne vedem. Aseara m-am uitat la studio la videoclip. Nu pot să cred. Familia lui săraca, copilul... ”, a declarat ea pentru sursa de mai sus.

Dar nu este singura care a reacționat la acest anunț. Antonia a scris pe Instagram astfel: „Osihnește-te în pace”. Nane a ținut să scrie și el câteva cuvinte emoționante. „Nu-mi vine să cred că postez asta, fratele meu 💔 Nu găsesc cuvinte să spun nimic potrivit 💔 Love you for”.

Alte nume cunoscute din lumea muzicală românească mai sunt Liviu Teodorescu, Luk Beats și Raluka.

„Ne-am văzut acum 2 seri, și ieri ți-am cerut piesa aia de o aveam împreună, că trăseseși strofa la ea și m-a spart când am auzit-o. Nu mai apucam să o scoatem. Arată-le la îngeri cine-i cel mare G. te iubesc.”, a scris Liviu Teodorescu.

Chef Florin Dumitrescu a ținut să transmită și el un mesaj cu privire la decesul lui Nosfe:

Luk Beats a publicat un mesaj foarte emoționant pe rețelele sociale. Cei doi au lucrat la multe piese împreună:

Alți artiști care au mai scris mesaje au fost Jo, Connect-r și Adda Baladda:

„Doamne!!! Nu am cuvinte!!! Un om care a pus tot sufletul în muzica lui. Atât de muncitor și determinat. Am lucrat împreună. Am scos piese împreună… nu am cuvinte. Nu pot… Doamne! Drum lin către stele!”, a scris Adda.

Și colegul său de trupă, Keed, a scris câteva cuvinte:

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru Nosfe a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflăm într-o situație delicata și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, a scris Keed.

Nosfe și soția lui, Mădălina, au putut fi văzuți în calitate de concurenți în ediția 6 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1. Atunci, cei doi au reușit să îi impresioneze pe chefi și au primit chiar cuțitul pentru a merge în bootcamp.

