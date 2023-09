Unde a fost văzută Simona Halep după ce a fost suspendată patru ani pentru dopaj. În ce imagine a apărut fostul numărul 1 mondial

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din lumea tenisului, iar vestea a fost una extrem de dureroasă atât pentru fostul numărul 1 WTA, cât și pentru cei care o susțin. Iată unde a fost văzută tenismena prima dată, în încercarea de a-și lua gândul de la clipele grele!

Marți, 12 septembrie, Simona Halep a primit decizia în cazul de dopaj. Sportiva s-a ales cu o suspendare de patru ani, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022. Fostul numărul 1 mondial a refuzat să accepte decizia de suspendare și a decis să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Însă, până când situația va fi definitivată, jucătoarea de tenis nu are altceva de făcut decăt să aștepte și să se concentreze pe alte lucruri. Iată primele imagini apărute cu ea pe rețelele sociale!

Citește și: Reacția lui Stere Halep după suspendarea de 4 ani din tenis a Simonei Halep. Ce a declarat tatăl sportivei

Prima imagine cu Simona Halep, după ce a fost suspendată patru ani pentru dopaj

Simona Halep a captat toată atenția zilele acestea, iar mulți așteaptă să vadă care va fi rezultatul după apel. În așteptare este și fostul numărul 1 mondial, care se pare că a ales să treacă pragul restaurantului deținut de chef Cristian Frățieanu în Capitală, potrivit imaginii publicate de acesta pe contul personal de Instagram.

Cristian Frățieanu este un bucătar de renume internațional, școlit în străinătate și trecut prin restaurante de cinci stele, potrivit Cancan. Fie că s-a delectat cu bucatele preparate de acesta sau nu, cert este că Simona Halep și chef Cristian Frățieanu au marcat momentul cu o fotografie împreună, iar din imaginea care a adunat peste 2.000 de aprecieri putem observa ochii triști ai sportivei.

„Cu o altă legendă. Mulțumesc Simona Halep.”, a fost mesajul pe care chef Cristian Frățieanu l-a lăsat scris la descriere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simona Halep contestă decizia de suspendare pe o perioadă de patru ani

După ce Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a comunicat decizia în cazul Simonei Halep, sportiva a reacționat și a transmis un mesaj în mediul online. Simona Halep s-a arătat dezamăgită și a anunțat că o să facă apel, sperând, astfel, la schimbarea deznodământului.

„Astăzi, un tribunal din cadrul Agenției Internaționale pentru Integritate in Tenis (ITIA) a anunțat o decizie provizorie în cazul meu. Ultimul an a fost cel mai greu meci din viața mea şi, din păcate, lupta mea continuă. Mi-am dedicat viața tenisului. Iau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru şi mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, în mod conștient sau intenționat, vreo substanță interzisă. Am refuzat să accept decizia de suspendare pentru patru ani si am contestat-o potrivit prevederilor legale.

Într o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis ambele acuzații aduse de ITIA-un test de urină pozitiv pentru o substanță interzisă şi o încălcare a Programului de Paşaport Biologic (ABP). Reprezentanții mei şi cu mine am prezentat ITIA şi tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele şi am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu dosarul ABP.

Deși sunt recunoscătoare să am în sfârșit un deznodământ în fața unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate și cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal. Cred într-un sport curat și, în aproape două decenii ca jucător profesionist de tenis, de-a lungul a sute de turnee şi două titluri de Grand Slam, am fost supusă la peste 200 de teste de sânge și urină pentru a verifica dacă există substanțe interzise – toate au fost negative, până la 29 august 2022.”, este o parte din mesajul transmis de Simona Halep pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Simona Halep, prima declarație după ce s-a zvonit că ar avea o relație de iubire cu Joao Monteiro. Ce spune sportiva