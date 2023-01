Reacția lui Florin Ristei când a aflat cine și-ar dori Naomi, logodnica lui, să cânte la nuntă: „O să mă împrietenesc cu el”

Anul 2020 i-a adus în cale lui Florin Ristei sufletul său pereche, întâlnindu-l nu oriunde, ci chiar pe scena de la X Factor România, marca Antena 1.

Reacția lui Florin Ristei când a aflat cine și-ar dori Naomi, logodnica lui, să cânte la nuntă

Artistul și frumoasa mulatră s-au cunoscut pentru prima dată la preselecțiile concursului muzical: el era pe post de jurat, în timp ce ea venise să-i impresioneze pe cei din sală. Ba mai mult, artistul ar fi simțit o chimie de când au început amândoi să cânte împreună o piesă.

Ambii s-au plăcut și au făcut primul pas spre formarea unui cuplu. Acum aproape un an, Naomi Hedman a fost cerută în căsătorie, iar răspunsul ei a fost un sincer da!. Astfel, povestea lor de iubire pare desprinsă din filmele romantice.

Chiar dacă nu au făcut încă nunta, cei doi au câteva detalii în minte, în ceea ce privește organizarea marelui eveniment. Frumoasa brunetă și-ar dori ca celebrul Bruno Mars să-i cânte la nuntă, în timp ce Cristina Puceanu să-i danseze la petrecere, scrie Viva!.

„O iubește pe Loredana, am zis că Lori cântă în deschidere la Bruno, cântă Bruno după. În câțiva ani mă împrietenesc cu el și îl aduc.(...) Da, m-am logodit. N-a știut nimeni, doar câțiva prieteni. Fratele meu nici nu cred că știe”, a adăugat Florin Ristei, în cadrul podcast-ului cu Gojira de pe YouTube.

S-au logodit în secret, însă petrecerea vor să o facă atunci când vor simți. Artistul a fost întrebat dacă vrea să aibă copii. Ambii nu-și doresc momentan pentru că au alte priorități.

„Noo (n.r. nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo!(…)

Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt.

2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică.”, a mai spus Florin Ristei, pentru aceeași sursă.

Cum se înțeleg Florin Ristei și logodnica sa, Naomi

Artistul a fost fermecat la propriu de frumusețea, dar și de alte calități ale lui Naomi.

„Energia senzaționala pe care o are, pe care o avem împreună, setul de principii și de valori, mintea deschisă și pozitivă, faptul că înțelege și simte muzica și orice are legătură cu arta și că putem vorbi absolut orice.

Și, bineînțeles, că e frumoasă!

(...) Nu cred că s-a întâmplat, nu! Nu mai am 20 de ani să mă cert ca un adolescent! Și dacă sunt chestii diferite, le discutăm, dar în rest, ni s-au potrivit energiile atât de bine!

Îmi place că vede lumea cu un pic alți ochi decât o văd eu! Și eu nu am acceptat până acum alte păreri, dar am învățat să le accept și asta îmi place, că mi-a deschis mintea un pic!', a mai dezvăluit Florin Ristei, conform sursei citate.

