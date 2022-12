Revelionul de zi de la Neatza cu Răzvan și Dani 2023. Ilona Brezoianu, ținuta de senzație din platou. Reacția lui Florin Ristei

Ilona Brezoianu a arătat de senzație la Revelionul de zi de la Neatza cu Răzvan și Dani 2023, unde a ales să poarte o ținută destul de îndrăzneața. Cei doi au cântat împreună o piesă de la Te cunosc de undeva, din sezonul în care au făcut echipă.

Ilona Brezoianu, apariția surprinzătoare la Revelionul de zi de la Neatza cu Răzvan și Dani 2023. Ea și Florin Ristei au cântat piesa „You're the one that I want”

Ilona Brezoianu a reușit din nou să surprindă pe toată lumea cu apariția ei care i-a făcut pe toți să rămână fără cuvinte. Aceasta nu a vrut să poarte o rochie de Revelion, ci pantaloni, însă nu a vrut să poarte unii obișnuiți și a ales să se afișeze în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani într-un mare fel.

„Uite ce am pregătit pentru tine, am luat toate piesele de la Te cunosc de undeva și nu numai. Ți-am pregătit ruleta”, spune Răzvan Smion.

Florin Ristei a apăsat butonul ruletei pentru a vedea ce-i va pica de cântat, însă când a văzut că este vorba despre piesa „You're the one that I want” s-a întristat, fiindcă el a cântat melodia la Te cunosc de undeva alături de Ilona Brezoianu.

„Nu o cânt singur că nu are rost. Asta am făcut-o în semifinala Te cunosc de undeva cu Ilona”, spune Florin Ristei.

Răzvan Simion îi spune să se lase surprins fiindcă Ilone Brezoianu își va face apariția în scurt timp în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani și vor putea cânta împreună. Cei trei chiar au avut un schimb de replici savuros. Iată ce au discutat:

„Florin, trebuie să crezi în minuni, nu o aducem noi pe Ilona. Nu poți să crezi, dar Ilona e aici!”, spune Răzvan Simion.

„Vai de capul vostru. Mă simt ca la un concurs de Karaoke. M-am enervat când ne-a picat Benone Sinulescu, dar ne-am distrat”, spune Ilona Brezoianu.

Răzvan şi Dani, gazdele Revelionului de zi la Antena 1, pe 31 decembrie

Gaşca Super Neatza cu Răzvan şi Dani încheie anul 2022 cu o ediţie specială a emisiunii, un pre-party de Revelion în care Răzvan şi Dani se întrec în organizarea celei mai tari petreceri de Revelion.

Astfel, începând cu ora 17:00, la Antena 1, telespectatorii îi vor putea urmări pe haioşii matinali cum se pregătesc, fiecare alături de gaşca lui, pentru marea petrecerea din noaptea dintre ani. La final de 2022, Super Neatza a pregătit o ediţie festivă, alături de Ilona, Florin Ristei, Diana Munteanu, Ramona, Nicolai Tand, Radu Darie, Emi şi Cuza, dar şi artişti de top din România.

Care dintre echipele conduse de către Răzvan şi Dani va câştiga confruntarea, telespectatorii vor putea afla urmărind ediţia specială Super Neatza cu Răzvan şi Dani din 31 decembrie, de la ora 17:00, la Antena 1. Tot atunci, aceştia se vor putea delecta şi cu un

mini-recital semnat Florin Ristei şi trupa Freestay.

Petrecerea va continua de la ora 20:00 până... în 2023 cu Revelionul de seară! Pentru că la Antena 1, petreci într-o zi cât alții într-un an! Pe 31 decembrie, ai Revelion de zi și Revelion de seară.