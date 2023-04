Reacția lui Jador când a primit 1 leu pentru o dedicație. Cum „l-a jignit” bărbatul pe cântăreț și ce i-a spus când i-a dat banii

Jador a avut de curând un concert de senzație într-un club, însă lucrurile nu au decurs așa cum și-a imaginat el sau cum se întâmplă de obicei la concertele sale. Cântărețul nu pare să se fi supărat din cauza gestului pe care bărbatul l-a făcut, ba chiar a ținut să precizeze câteva lucruri.

Jador a primit 1 leu pentru o dedicație. Cum a reacționat acesta la concert și ce a ținut să spună

Cântărețul de manele, Jador, s-a confruntat cu o situație neașteptată din partea unui bărbat care a venit să-i asculte concertul. Acesta l-a luat în râs și a vrut să îi ofere 1 leu pentru o dedicație. Clipul în care acesta a primit banii a devenit viral și fanii cântărețului au reacționat imediat.

În timpul concertului pe care acesta îl susținea într-un club, un bărbat care nu-i apreciază stilul muzical al lui Jador sau pur și simplu nu-l simpatizează pe cântăreț a făcut o glumă nesărată și i-a oferit în lipsă de respect 1 leu pentru o dedicație, fiind conștient de faptul că majoritatea dedicațiilor depășesc câteva sute de lei, dacă nu, chiar de euro.

„Atât meriți”, i-ar fi spus bărbatul atunci când i-a oferit boncnota de 1 leu.

”E bun și un leu. Ne luăm o pâine diseară. N-are nimic, sunt buni și aceștia. Ne luăm pâine. Sunt ai mei aceștia. Știi câți bani am făcut eu dintr-un leu? Câteva milioane de euro.”, a spus Jador după ce a văzut câți bani i-a oferit acesta.

Cum i-au dispărut lui Jador banii din cont

Jador a început anul cu o problemă de ordin financiar. Cântărețul le-a dezvăluit urmăritorilor săi, pe contul personal de TikTok, că a constatat cu stupoare că cineva i-ar fi sustras din cont o sumă mare de bani.

Mai exact, cântărețul și-a dat seama că îi lipsesc toate economiile pe care le-a agonisit într-un an, astfel că s-a grăbit să ia măsuri în acest sens. Artistul susține că a fost jefuit. Iată ce s-a întâmplat!

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu.

Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hack-uit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile”, a povestit Jador recent, tot în mediul virtual.

