Jador, plin de vânătăi pe internet. Cum le-a cerut cântărețul ajutorul fanilor săi

Jador i-a întrebat pe urmăritorii săi din mediul virual care ar putea fi cauza vânătăilor, care erau destul de vizibile. Artistul s-a gândit imediat la ce e mai rău și a explicat că ar avea o bănuială în ceea ce privește modul în care s-a ales cu ele.

Jador și-a îngrijorat admiratorii. Cu ce vânătăi s-a afișat în mediul online

Cu toate acestea, s-a gândit să se consulte și cu cei care îl urmăresc și să le ceară acestora sfatul, în special dacă printre ei se aflau și persoane din domeniu de specialitate.

Jador a suspectat că ar putea fi vorba chiar de o ruptură musculară. Acesta este cunoscut pentru stilul de viață activ și mersul la sala de forță, astfel că a fost curios dacă și alte persoane s-au confruntat cu o problemă similară. Cântărețul a publicat câteva filmulețe pe Instagram, în cadrul cărora le-a prezentat internauților situația.

Artistul i-a rugat astfel pe fani să îl contacteze dacă se pricep în acest domeniu, fiind tot mai curios cu privire la cauzele care au dus la respectivele vânătăi. Se pare că acestea au apărut în zona piciorului, membru pe care Jador l-a avut rupt în urmă cu ceva vreme. De aceea, cântărețul a presupus că situația i s-a agravat.

„Știe cineva ce s-a întâmplat cu piciorul meu? Înăuntru s-a produs o ruptură ceva, cred că musculară. Cred, habar nu am. Cine se pricepe, dă-mi mesaj. Știți că eu am avut piciorul ăsta rupt și aici undeva e meniscul și probabil s-a agravat. Cred că e ruptură musculară”, a mărtursit Jador în mediul online.

Cum i-au dispărut lui Jador banii din cont

Jador a început anul cu o problemă de ordin financiar. Cântărețul le-a dezvăluit urmăritorilor săi, pe contul personal de TikTok, că a constatat cu stupoare că cineva i-ar fi sustras din cont o sumă mare de bani.

Mai exact, cântărețul și-a dat seama că îi lipsesc toate economiile pe care le-a agonisit într-un an, astfel că s-a grăbit să ia măsuri în acest sens. Artistul susține că a fost jefuit. Iată ce s-a întâmplat!

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu.

Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hack-uit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile”, a povestit Jador recent, tot în mediul virtual.

