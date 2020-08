"Regele" Salam își vinde "palatul". Ce sumă fabuloasă trebuie să achite viitorul proprietar | Foto

Un prieten de-al cuplului a povestit, într-un interviu oferit sub protecția anonimatului, că lângă palatul luxos au fost construite o bucătărie, cu debara și baie, dar și o garsonieră dublă care are 50 mp și este complet mobilată și utilată.

Curtea are o suprafață de 600 de mp și include și un loc de joacă pentru copii. Pentru imobilul impozant, în care domnește un lux orbitor, Roxana Dobre și Florin Salam cer 380.000 de euro, dar viitorul proprietar poate să negocieze înainte să semneze actele, au mai povestit sursele citate.

“Este exact aşa cum ne-am dorit noi. Ne-am străduit să ne iasă pe placul nostru. Mie îmi place foarte mult genul ăsta de casă. Îmi place foarte mult albul. Nu am vrut să mai merg pe nicio culoare închisă. Am vrut să iasă altfel, dar mi-am pierdut răbdarea pentru că am dat de oameni neserioşi.

Îmi prind urechile un pic în tehnologia asta a lor de ultimă generaţie. Avem cuptor cu display cu poze şi care se poate programa prin telefon. Trebuie să recunosc că eu nu prea gătesc decât atunci când vrea Florin ceva. Când vrem să ne «porcim» prăjesc cartofi, fac un grătar şi salată, cu mare drag.

În rest, mama este bucătăreasa noastră. Uşile sunt din sticlă pentru că aşa am vrut eu. Îmi place pentru că este o casă foarte frumoasă, dar albul e foarte pretenţios. Acum, dacă mă plimb puţin şi îmi cade un fir de păr, se vede imediat. Pe jos am optat pentru un parchet lucios. Toată casa asta eu am decorat-o şi nu am vrut să fie încărcată, pentru că nu-mi place. Avem trei dormitoare, o baie pentru musafiri şi o alta pentru noi. Lui Florin îi place să aibă spaţiu în baie. În dormitor, avem un pat scump, dar în care nu ne odihnim”, a declarat partenera lui Florin Salam într-un interviu oferit în urmă cu ceva timp.