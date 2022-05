Reunirea trupei A.S.I.A. Artista Ianna Novac reunește celebra formație pentru un concert aniversar. vestea care a bucurat

Bucurie mare pentru fanii trupei A.S.I.A., care au așteptat de mult timp reuniunea celebrelor cântărețe, care au făcut furori în anii 2000, iar muzica lor se dovedește a fi atemporală, fiind iubită și de noile generații.

" Trupa A.S.I.A. este invitată doar în concertul meu aniversar și trebuie să precizez că pe scenă va fi și unul din impresarii trupei, Florin Ionescu. Aceasta este o altă surpriză a serii", a spus Ianna Novac.

A.S.I.A. a fost o formație românească de muzică pop înființată în 8 martie 1999 și desființată în anul 2006. Numele formației constituie un acronim al prenumelor celor patru cântărețe care au alcătuit formația inițială: Anca, Sorana, Irina, Anemona. "Ianna" Rodica Novac (2005-2006), a înlocuit-o pe Irina Nicolae

„Pe 7 iunie la Sala Palatului voi sărbători 20 de ani de activitate artistică alături de Orchestra Metropolitană și Corul Acustic dirijat de Daniel Jinga și de invitații mei de seamă: Eugen Doga și trupa A.S.I.A. Va fi un spectacol special care va ține două ore. Eu am făcut parte din trupa A.S.I.A. și mi se părea normal ca la concertul meu aniversar să fie alături de mine, iar Eugen Doga este o personalitate și, cum îmi permit eu să spun, este cel mai mare compozitor român în viață.

Eu am cântat și cânt piesele dumnealui peste tot în lume, pe cele mai importante scene, și mi-am dorit enorm să fie alături de mine într-un moment atât de important. Pe această cale aș vrea să-i mulțumesc pentru onoarea de a-l avea lângă mine pe scenă. Nu, chiar acești artiști pe care mi i-am dorit au răspuns afirmativ și asta mă bucură tare”, a declarat Ianna pentru revista VIVA!.

„Vom cânta cele mai de succes piese ale trupei: «Inima mea», «Dă-mi nopțile înapoi», «O cireașă amară», «Trenul pierdut» și multe altele. Toate aceste piese vor fi cântate cu Orchestra Metropolitană, ceea ce va fi o premieră pentru toată lumea. Eu voi fi îmbrăcată de Cătălin Botezatu și de Clara Rotescu. Trupa A.S.I.A. este invitată doar în concertul meu aniversar și trebuie să precizez că pe scenă va fi și unul din impresarii trupei, Florin Ionescu. Aceasta este o altă surpriză a serii”, a mai adăugat artista pentru sursa citată.

