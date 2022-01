Rihanna este însărcinată și va deveni mamă pentru prima dată. Vedeta a făcut marele anunț în urmă cu puțin timp

Rihanna a făcut marele anunț că va deveni mamă pentru prima oară în urmă cu puțin timp. Artista în vârstă de 33 ani este însărcinată și așteaptă primul ei copil cu rapper-ul ASAP Rocky.

Pentru a dezvălui marea veste, celebrul cuplu s-a footgrafiat pe străzile din New York în weekend, iar Rihanna și-a lăsat la vedere burtica de gravidă. Cei doi îndrăgostiți se țin de mână și își zâmbesc. Rihanna poartă o pereche de blugi rupți și geacă de fâș încheiată doar în partea de sus, lăsând la vedere burtica proeminentă.

Iubitul ei, ASAP Rocky, poartă un hanorac alb de lână, o geacă de blugi, o pereche de pantaloni de piele negri și un fes negru. Ei par extrem de fericiți, ținându-se de mână.

În una dintre fotografiile în care anunță că vor deveni părinți, ASAP Rocky apare sărutându-o pe frunte pe iubita lui care va deveni mamă în câteva luni, potrivit People.

Must be l̶o̶v̶e̶ babies on the brain! ❤️ Rihanna and A$AP Rocky are going to be PARENTS! See their stunning pregnancy photoshoot here: https://t.co/YyTIpcU3Y5

(📷: DIGGZY/Shutterstock) pic.twitter.com/O4mzHyJAeS