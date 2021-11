Rihanna, salopeta care a lăsat la vedere mai mult decât și-ar fi dorit. Ipostaza provocatoare în care a fost fotografiată vedeta

Rihanna s-a întrecut pe sine cu ținutele provocatoare pe care a ales să le poarte în video-ul de promovare a noii sale campanii pentru Savage x Fenty, brandul ei prin care pune la dispoziție articole de îmbrăcăminte extrem de sexy pentru toate tipurile de corpuri. Brandul ei de lenjerie a atras atenția fanilor care au savurat pozele în care diva apare semi-dezbrăcată.

Rihanna, salopeta care nu i-a lăsat formele la vedere

Frumoasa brunetă a purtat o salopetă mov care i-a lăsat la vedere posteriorul și bustul amplu, având un decolteu abisal. Uitând de inhibiții, artista s-a lăsat filmată din toate unghiurile, oferind un adevărat spectacol tuturor celor care au privit noul video.

La show-ul în care artista a prezentat noua colecție de lenjerie, au defilat cele mai în vogă modele și artiste, de la Gigi Hadid la Vanessa Hudgens.

Citește și: Rihanna îşi închiriază conacul din Beverly Hills, în valoare de 13,8 milioane de dolari. Cu ce sumă fabuloasă poate fi închiriat

Postarea ei de pe contul oficial Savage x Fenty a strâns peste 25.000 de vizualizări în mai puțin de 24 ore. Fanii au complimentat-o pe frumoasa cântăreață.

"You’re amazing 😍 I love you so much 👏🏼 xo"

"Wow RiRi you’ve outdone yourself this time!"

"Ummm, it's getting hot in November 🔥🥵🔥🥵🔥🥵"

"the boss doing her boss thing"

Când se reîntoarce Rihanna la muzică

Deși nu a mai lansat nicio melodie de ceva timp, Rihanna a lăsat să se înțeleagă că este posibil să revină în forță. A fost întrebată de un fan de pe Instagram când o să mai facă o piesă nouă, iar Rihanna a răspuns „că ar trebui să facă asta cât de curând”.

Rihanna nu se grăbește să lanseze un nou album și este acum focusată pe noul ei brand de lenjerie, încurajând femeile din întreaga lumea, indiferent de dimensiunile formelor lor, să se simtă sexy, feminine și senzuale.

Citește și: Rihanna și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată noua ei înfățișare

Și când nu se ocupă de compus muzică, Rihanna are grijă de afacerile și proprietățile ei. Ea deține un brand de cosmetice care îi aduce o avere, iar la începutul anului 2021 a cumpărat o locuință superbă la suma de aproape 14 milioane de dolari, dar și vila aflată chiar lângă aceasta, în valoare de 10 milioane de dolari.

Superstarul are o relație din aprilie 2021 cu rapperul american A$ap Rocky. Acesta a recunoscut public că formează un cuplu cu artista și a declarat că este "iubirea vieții lui".

