Rihanna, pictorial incendiar în ton cu sărbătorile. Cum arată lenjeria intimă care îi lasă la vedere tatuajul de sub sâni

Pentru că este una dintre cele mai nonconformiste vedete din showbiz-ul internațional, Rihanna nu ezită să se tatueze în locuri inedite. În 2012, Rihanna a făcut o alegere îndrăzneață. Frumoasa brunetă a decis să și-o tatueze pe Zeița Isis chiar sub sâni. Extravagantul tatuaj este făcut pe coaste, sub sâni. Cântăreței îi place să își etaleze adesea desenul de dimensiune mare, care are o semnificație importantă pentru ea.

Rihanna nu a ales întâmplător figura zeiței Iris. În spatele alegerii sale se ascunde un mesaj extrem de sensibil. Iubirea sa pentru familie a împins-o să își facă acest tatuaj, care, spune vedeta, îi amintește de bunica ei, potrivit mirror.co.uk.

Rihanna are peste 20 de desene tatuate pe piele, în diferite zone, conform graziadaily.co.uk.

