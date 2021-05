Rihanna și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată noua ei înfățișare

Rihanna a decis că este vremea pentru o schimbare de look după mult timp în care a avut părul lung. Starul internațional în vârstă de 33 de ani are acum o tunsoare pixie, cu părul extrem de scurt, relatează Just Jared.

Cântăreața a fost fotografiată recent după ce a luat cina la un restaurant japonez din West Hollywood, California.

Fata cea rea Riri, așa cum își spune pe Instagram, și-a lăsat picioarele la vedere. A purtat o fustă mini albă, pe care a potrivit-o cu un top croșetat, tot alb. Pe deasupra, vedeta a avut o geacă subțire verde, sport, iar ca accesorii a ales să poarte câteva lanțuri lungi și la baza gâtului, plus o geantă mică, verde.

Rihanna nu a postat încă pe rețelele de socializare nicio fotografie cu cea mai recentă tunsoare a ei.

Rihanna, noua tunsoare veche

Rihanna a mai avut tunsori pixie în trecut. În 2012, pe covorul roșu de la Premiile MTV, a atras toate privirile având părul identic, îmbrăcată într-o rochie lungă albă și cu buzele roșii.

Stiliștii o asemănau atunci cu frumoasa actiță Halle Berry și menționau că părul tăiat atât de scurt o prinde de minune și pe ea.

Când se reîntoarce Rihanna la muzică

Deși nu a mai lansat nicio melodie de ceva timp, Rihanna a lăsat să se înțeleagă că este posibil să revină în forță. A fost întrebată de un fan de pe Instagram când o să mai facă o piesă nouă, iar Rihanna a răspuns „că ar trebui să facă asta cât de curând”.

Și când se ocupă de compus muzică, Rihanna are grijă de afacerile și proprietățile ei. Ea deține un brand de cosmetice care îi aduce o avere, iar la începutul anului 2021 a cumpărat o locuință superbă la suma de aproape 14 milioane de dolari, dar și vila aflată chiar lângă aceasta, în valoare de 10 milioane de dolari.

Superstarul are o relație din aprilie 2021 cu rapperul american A$ap Rocky. Acesta a recunoscut public că formează un cuplu cu artista și a declarat că este "iubirea vieții lui".