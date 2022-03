Rochia cu crăpătură pe picior cu care Alexandra Stan a întors toate privirile la un eveniment monden. Apariția ei a atras atenția

Alexandra Stan este fără dar și poate un etalon de frumusețe în România, iar aparițiile sale au fost pe măsură. Iată că, vedeta a fost prezentă la un eveniment monden, unde a purtat o rochie neagră cu crăpătură pe picior.

Alexandra Stan, imaginea în care a apărut cu o rochie mulată pe corp. Cât de bine arată vedeta

Alexandra Stan are un trup de zeiță cu care se mândrește cu fiecare ocazie. De curând, aceasta a mers la un eveniment monden unde a captat privirile tuturor. Cântăreața a a fost foarte apreciată de fanii de pe rețelele de socializare, unde este urmărită de foarte multe persoane.

Fanii acesteia au ținut să-i transmită că îi surprinde pe zi ce trece cu aparițiile sale și cu ținutele pe care le poartă. Deși a trecut prin momente grele, simțind pe pielea ei un divorț și o nouă despărțire de iubitul Alex Parker, Alexandra Stan radiază din ce în ce mai tare. Iată cât de bine a arătat la un eveniment inedit.

„pretty tales are made from above (poveștile frumoase se fac de sus)”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Alexandra Stan a încins imaginația fanilor într-un bikini minuscul

Frumoasa blondină e extrem de zâmbitoare și se bucură de o plimbare cu barca în timp ce frige niște cârnați pe grătar. Vedeta s-a lăsat fotografiată din toate unghiurile, știind cum să își pună în valoare silueta.

Alexandra Stan a postat chiar și o fotografie cu spatele, în care și-a lăsat posteriorul la vedere spre deliciul fanilor. Frumoasa artistă s-a lăsat filmată și în timp ce era în apă și purta o pălărie și o pereche de ochelari de soare, mușcând dintr-un hotdog.

Alexandra a ales să își poarte sutienul roz diferit, strângând materialul care acopere bustul, astfel încât acesta să acopere doar mameloanele.

Fiind mândră de felul în care arată, Alexandra a postat mai multe poze în care își etalează trupul sexy. Nu e prima oară când ea se pozează într-o ținută sumară pentru urmăritorii ei de pe Instagram.

La descrierea postării, artista a adăugat: “Credeti sau nu, cea mai tare experienta de pana acum din Panama a fost cand am mancat carnati in apa, facuti chiar de mine! 🌭

#Campeneasca #Moroc”

Fanii nu s-au putut abține de la comentarii și au lăudat-o pe frumoasaa blondină pentru formele ei.

“Dă-o încolo de treabă și în Panama stai cu sutienul pe tine ? 😲”. Mulți dintre urmăritorii ei au adăugat comentarii în care o invitau pe Alexandra să meargă să îi viziteze pe ei în țările lor de origine, printre care Brazilia, Canada și Chile. În doar 12 ore, postarea ei a strâns peste 25.000 de aprecieri.

