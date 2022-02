Motivul neștiut pentru care Alexandra Stan s-a despărțit de noul iubit. Ce declarații a făcut Alex Parker despre acest subiect

Alex Parker a oferit un interviu pentru cancan.ro, unde a dezvăluit faptul că cei doi nu mai formează un cuplu și au decis să își despartă drumurile pentru rămâne prieteni, dat fiind faptul că relația lor de iubire nu continua în condiții bune.

Alexandra Stan și Alex Parker s-au despărțit. Ce spune artistul despre separarea dintre ei

Alexandra Stan și Alex Parker se cunosc de mai mulți ani, iar în tot acest timp, cei doi au avut mai multe proiecte muzicale împreună, colaborări care au ajuns hit-uri muzicale în România. Producătorul muzical, finalist la Eurovision 2022, a oferit câteva explicații cu privire la motivul pentru care ei au ajuns la despărțire.

Iată că, deși se cunosc de foarte mulți ani, relația de iubire dintre ei nu a funcționat așa cum și-au propus și s-au separat. Chiar dacă și-au petrecut Sărbătorile de iarnă împreună, faptul că și-au creat împreună amintiri nu i-au făcut să reziste mai mult de 5 luni în relație.

Alex Parker a fost acuzat de fanii Eurovision din România că ar fi profitat de notorietatea Alexandre Stan pentru a se promova. Însă el a contrazis aceste zvonuri.

„E cam imposibil să legi relația de concurs, pentru că nu se sincronizează. Concursul a apărut la două-trei luni după, nu este available chestia asta!”, a declarat el pentru sursa citată mai sus.

Acesta a mai precizat și care a fost motivul pentru care au ajuns la această decizie.

„Noi suntem prieteni de foarte mult timp și cred că a funcționat totul, efectiv avem viziuni diferite, mai ales că suntem amândoi foarte incisivi pe carieră. Eu o să mă mut în Los Angeles, ea are treabă prin Europa și concerte, adică pur și simplu ne-am apropiat pentru că am simțit și ne-am depărtat pentru că iarăși am simțit, dar în continuare vorbim și ea e o fată super-mișto, și unul dintre artiștii din România care au ridicat steagul cel mai sus și suntem superfericiți cum suntem acum!”, a declarat Alex Parker.

Mărturisile Alexandrei Stan despre divorț

Alexandra Stan a hotărât să vorbească deschis despre divorțul de Emanuel după un mariaj scurt. Ea a uimit pe toată lumea după ce a dat o veste la care nu multă lume s-a așteptat. Cântăreața a vorbit deschis într-un interviu pentru Viva.ro despre cum a reușit să treacă peste divorțul de fostul ei soț, Emanuel Necatu, și ce a însemnat pentru ea această etapă a vieții.

„Încă o filă din povestea mea, din trecutul meu. Am învățat că trebuie să fiu mai pragmatică și mai analitică, să îmi ascult și partea stângă a creierului, să nu mă las condusă doar de partea emoțională și artistică”, a dezvăluit Alexandra Stan pentru sursa citată mai sus.

"Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre. Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar.

În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment. Și că răbdarea este o virtute. Dacă este foarte grea experiența sau dacă mă simt lipsită de puteri, mă rog la Dumnezeu. Și spun așa: „Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele", a mai adăugat frumoasa artistă.

