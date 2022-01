Alexandra Stan a vorbit despre divorț. Cum a depășit momentul: „Încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut”

Alexandra Stan a uimit pe toată lumea după ce a dat o veste la care nu multă lume s-a așteptat. Cântăreața a vorbit deschis într-un interviu pentru viva.ro despre cum a reușit să treacă peste divorțul de Emanuel Necatu și ce a însemnat pentru ea această etapă a vieții.

Alexandra Stan, despre divorț: „Soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment”

Alexandra Stan și-a deschis sufletul și a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la divorț și ce lecți a luat din această experiență.

„Încă o filă din povestea mea, din trecutul meu. Am învățat că trebuie să fiu mai pragmatică și mai analitică, să îmi ascult și partea stângă a creierului, să nu mă las condusă doar de partea emoțională și artistică”, a dezvăluit Alexandra Stan pentru sursa citată mai sus.

Artista a vorbit despre cum a reușit să facă față acestei experiențe din viața ei.

Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre. Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar. În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment. Și că răbdarea este o virtute. Dacă este foarte grea experiența sau dacă mă simt lipsită de puteri, mă rog la Dumnezeu. Și spun așa: „Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele.

Ce a făcut Alexandra Stan cu inelul de logodnă după divorț

În luna iunie a acestui an, Alexandra Stan și iubitul ei, Emanuel, s-au căsătorit, având parte de o ceremonie frumoasă, iar petrecerea a avut loc pe malul mării. Deși pe atunci artista se declara foarte fericită și spunea că e încântată că a întâlnit persoana potrivită, la puțin timp cei doi au pus capăt relației lor și au divorțat.

Alexandra Stan a povestit în cadrul emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani că ea și Emanuel au divorțat, iar ea se concentrează în continuare pe cariera ei muzicală. Atunci când Dani a întrebat-o ce face cu inelul de logodnă, cântăreața a dat se înțeles că l-a păstrat.

“Poți să îl vinzi, depinde cât de scump e. Glumesc. Eu cred că fiecare alege ce face cu inelul, dar eu cred că e așa urât un pic să îl dai înapoi. E ca și cum ai da înapoi amintirile”, a spus Alexandra.

