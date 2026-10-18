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Turnul unei primării istorice din Franța s-a prăbușit după un incendiu devastator. Clădirea avea 143 de ani | VIDEO

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la primăria din Limoges, după ce un grup de persoane ar fi spart geamurile și ar fi intrat în interior. Turnul clădirii s-a prăbușit, în timp ce acoperișul a fost distrus de flăcări.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 09:43 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 10:04
Turnul istoric al primăriei din Limoges a fost distrus de incendiu | TikTok - primesignalhq
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În Franța au avut loc aproape 110 proteste, la care ar fi participat 550.000 de oameni, nemulțumiți de costul ridicat al vieții. Turnul primăriei din Limoges a fost cuprins de flăcări sâmbătă seară, după ce un grup de persoane ar fi spart geamurile pentru a pătrunde în clădire. O mașină de poliție a fost incendiată și alte magazine din centru au fost jefuite.

Turnul istoric al primăriei din Limoges a fost distrus de incendiu

În orașul Limoges, un incendiu provocat de protestatari mascați a distrus mare parte din primăria, monument istoric. Clădirea este „în mare parte distrusă”, a declarat prefectul departamentului Haute-Vienne.

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Turnul s-a prăbușit cu puțin înainte de ora 21:00, în timp ce acoperișul a fost distrus de flăcări. După ce au incendiat o mașină a poliției în fața primăriei, mai mulți indivizi cu cagule ar fi spart geamurile pentru a pătrunde în interior și pentru a da foc clădirii. În centrul orașului, mai multe magazine au fost jefuite.

Au fost confruntări între protestatari și forțele de ordine. 1.200 de persoane au fost reținute, iar 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

La jafurile din magazine ar fi participat și minori

În urma protestelor violente a fost deschisă o anchetă, iar procuroarea din Limoges, Émilie Abrantes a anunțat că 15 persoane se aflau în arest preventiv de seara trecută, potrivit alouette.fr.

Unii dintre ei au fost reținuți după jafurile din magazine, la care ar fi participat și minori. Primarul din Limoges a transmis că făptașii pot fi identificați și după imaginile de pe camerele de supraveghere.

incendiu limoges
incendiu limoges

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