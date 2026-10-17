Europa stă pe un butoi cu pulbere? Sâmbătă tensionată în mai multe țări. Proteste violente și alerte militare

Europa, marcată de proteste și tensiuni pe 17 octombrie 2026. Violențe în Franța și Belgia, manifestații în Italia și Albania și alertă aeriană în România.

Sâmbătă, 17 octombrie 2026, Europa a traversat o zi marcată de proteste, confruntări cu forțele de ordine și noi îngrijorări privind securitatea regională. În Franța și Belgia, manifestațiile au degenerat în violențe, în timp ce Italia și Albania se confruntă cu propriile mișcări de protest.

În România, o nouă alertă aeriană a fost emisă în județul Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ce s-a întâmplat în aceste zile și care sunt principalele puncte de tensiune de pe continent.

Franța: proteste violente la Paris, Lyon și Marsilia. Sute de persoane au fost arestate

Franța s-a confruntat sâmbătă, 17 octombrie, cu proteste de amploare împotriva creșterii costului vieții și în sprijinul revendicărilor elevilor. Mișcarea a început în septembrie, pe fondul problemelor din sistemul de educație, dar s-a extins treptat. Manifestanții au început să ceară și măsuri împotriva inegalităților, reducerea presiunii cheltuielilor publice asupra populației și îmbunătățirea nivelului de trai.

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Potrivit Financial Times, aproximativ 140 de manifestații erau în desfășurare în Franța sâmbătă după-amiază. Autoritățile estimau că numărul participanților ar putea depăși 100.000.

La Paris, în zona Place de la République, unii manifestanți mascați au aruncat obiecte și materiale pirotehnice spre polițiști. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. În timpul confruntărilor, mai multe vehicule și un chioșc de presă au fost incendiate.

Incidente au fost raportate și în alte orașe. La Lyon, un birou de informare turistică a fost incendiat, în timp ce la Marsilia protestatarii au atacat un post de poliție și au pătruns în zona de intrare a primăriei. Au fost semnalate, de asemenea, acte de vandalism și distrugeri.

Potrivit bilanțului comunicat sâmbătă după-amiază, cel puțin 272 de persoane fuseseră arestate la nivel național. Autoritățile franceze au condamnat actele de violență, în timp ce participanții pașnici au continuat să ceară soluții pentru scăderea costului vieții și investiții mai mari în educație.

Este important de precizat că protestele din Franța nu au fost în totalitate violente și că au existat și manifestații pașnice.

Proteste violente la Bruxelles, inspirate de manifestațiile din Franța. Poliția a folosit gaze lacrimogene

Protestele împotriva costurilor tot mai mari ale educației au ajuns și în Belgia. Sâmbătă, 17 octombrie, câteva sute de persoane, în mare parte tineri, au manifestat în centrul Bruxellesului. Potrivit Reuters, mobilizarea a fost inspirată parțial de protestele din Franța.

Studenții belgieni sunt nemulțumiți de creșterea costurilor educației și de reformele care, în opinia lor, ar putea îngreuna accesul la învățământul superior. Unii manifestanți purtau măști și scandau sloganuri antifasciste.

Situația a degenerat în confruntări cu poliția. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. În timpul protestelor, unii participanți au răsturnat un autoturism.

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a condamnat violențele și a anunțat că autoritățile vor lua măsuri pentru restabilirea ordinii publice.

Proteste au avut loc și la Liège, unde nemulțumirile legate de costurile educației au scos oamenii în stradă și în prima parte a lunii octombrie.

Manifestațiile din Belgia arată că problemele legate de accesul la educație și costul vieții provoacă nemulțumiri și în afara Franței. Reuters confirmă că protestele franceze au inspirat parțial mobilizarea belgiană.

Proteste ale studenților în Italia. Confruntări cu poliția la Torino și Roma

Protestele studenților au cuprins mai multe orașe din Italia vineri, 16 octombrie, cu o zi înaintea manifestațiilor de amploare din Franța și Belgia. Tinerii au ieșit în stradă la Roma, Torino, Bologna, Milano, Napoli și Padova, nemulțumiți de problemele din educație, costul vieții și chiriile tot mai greu de plătit.

La Torino, o parte dintre manifestanți au aruncat pietre și alte obiecte spre forțele de ordine. Poliția a intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Potrivit agenției ANSA, trei minori au fost arestați. La Roma, protestatarii au aruncat petarde în apropierea Ministerului Educației, iar la Bologna au fost raportate tensiuni între manifestanți și polițiști.

Premierul Giorgia Meloni a condamnat violențele și a subliniat că protestele pașnice trebuie diferențiate de atacurile asupra forțelor de ordine. În același timp, opoziția a cerut guvernului să țină cont de revendicările studenților.

Organizatorii au anunțat că vor continua mobilizarea. Potrivit ANSA, unii manifestanți au avertizat că, dacă situația nu se schimbă, protestele din Italia ar putea lua amploarea celor din Franța.

Albania, zguduită de „Revoluția Flamingo”. Protestatarii cer demisia premierului Edi Rama

Protestele din Albania au luat o turnură violentă, iar manifestanții cer acum demisia premierului Edi Rama. Potrivit unui reportaj publicat de Le Monde pe 17 octombrie, mișcarea a început pe 31 mai 2026, în semn de opoziție față de un proiect turistic de lux într-o zonă naturală protejată. Protestele au primit numele de „Revoluția Flamingo”, după păsările care trăiesc în zona vizată.

În timp, nemulțumirile s-au extins către corupție, nivelul de trai și conducerea politică. Din 13 octombrie, mii de studenți s-au alăturat manifestațiilor. La Tirana, protestatarii au vandalizat clădiri, au incendiat obiecte și s-au confruntat cu poliția. Mișcarea s-a extins și în alte cinci orașe.

Potrivit bilanțului prezentat de Le Monde, 71 de persoane au fost arestate în trei zile, iar 89 au fost rănite, dintre care 61 de polițiști. Premierul Edi Rama a refuzat să demisioneze și a acuzat opoziția că ar fi implicată în organizarea violențelor.

Delegația Uniunii Europene în Albania a condamnat escaladarea violențelor și distrugerea proprietăților publice și private. Albania este o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, nu un stat membru.

România, alertă aeriană! Două drone au intrat în spațiul aerian național și au fost doborâte de avioane F-16

Două drone au pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă după-amiază, 17 octombrie, și au fost doborâte deasupra Mării Negre de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat incidentul printr-un anunț oficial.

Potrivit MApN, prima dronă a intrat în spațiul aerian național în jurul orei 17:59 și a fost doborâtă după aproximativ două minute, la 25 de kilometri sud-est de Sulina. A doua dronă a fost interceptată în aceeași zonă și doborâtă la ora 18:05, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Potrivit statisticilor MApN, actualizate la 15 octombrie, au fost raportate 53 de pătrunderi neautorizate, iar patru drone au fost doborâte în incidentele comunicate de minister. În 2026, până la data actualizării, fuseseră înregistrate 34 de astfel de pătrunderi.

Alertă în Marea Neagră! Nave comerciale atacate cu drone, iar marinari sunt dați dispăruți

Atacurile cu drone asupra unor nave comerciale din apropierea coastelor României au ridicat noi semne de întrebare privind siguranța transporturilor în Marea Neagră. Potrivit Reuters, un petrolier sub pavilion San Marino, Wine Trader, a fost lovit joi, 15 octombrie, în apropierea apelor teritoriale românești. La bord se aflau 12 membri ai echipajului. Cinci au fost salvați, iar șapte erau dați dispăruți la momentul relatării. Căutările au fost îngreunate de vântul puternic și de condițiile dificile de pe mare.

O a doua navă, Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită în apele românești. În acest caz, nu au fost raportate victime.

Incidentele au amplificat îngrijorările privind siguranța transportului comercial în Marea Neagră. În acest context, România și Bulgaria au cerut sprijin suplimentar pentru apărarea împotriva dronelor.

Bruxelles: liderii europeni nu au ajuns la un acord asupra unor probleme majore

Liderii Uniunii Europene au încheiat summitul de la Bruxelles, desfășurat în perioada 15–16 octombrie, fără să ajungă la un acord asupra bugetului multianual al UE. Potrivit Euronews, finanțarea Ucrainei pentru anul următor rămâne, de asemenea, un subiect important pe agenda europeană.

Discuțiile au scos la iveală divergențe și în privința migrației și a politicilor energetice. Italia, Danemarca și Polonia au cerut o abordare mai strictă față de politicile naționale care ar putea încuraja migrația ilegală.

Concluziile summitului arată că statele membre au în continuare priorități economice și politice diferite, ceea ce îngreunează găsirea unor soluții comune pentru problemele majore ale Uniunii.

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