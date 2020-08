Ruby a ajuns de urgență la spital! Artista, în scaun cu rotile: ”Singură îmi fac probleme” | Foto

”Stați liniștiți, nu am absolut nicio problemă, decât cele pe care mi le fac singură. Eu mereu când am probleme, am pentru că mă ocup. Le fac, le provoc, sunt problematică, dar apreciez grija voastră. Fiți bine! Și voi, și eu! Singura mea problemă reală acum este că nu am voie să beau suc, pot să beau doar apă”, a zis Ruby.

Îngrijorarea a fost cu atât mai mare cu cât, la un moment dat, focoasa brunetă s-a filmat în timp ce se afla în scaunul cu rotile, în drum spre... operație! Să fie vorba despre o nouă intervenție estetică sau problemele de sănătate nu-i dau deloc pace artistei? Ruby, tu ce zici?

”Azi merg cu papa mobilul, face cinste papa? Ia uite-mă! Eu pot să merg și pe picioarele mele, dar cică nu am voie! Merg să o văd pe doamna doctor! O să-mi pună oare o perfuzie cu suc? Pa, prieteni! Ne vedem când... mă trezesc!”, le-a spus Ruby internauților înainte de operație.

