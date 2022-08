Ruby, surprinsă într-un costum de baie minuscul, la scurt timp după ce a fost de urgență la spital. Cum arată acum cântăreața

Ruby se simte acum mai bine, judecând după imaginile pe car ele postează pe Instagram. Recent, Ruby a pozat la piscină într-un costum de baie care îi evidențiază bustul și silueta. Fanii au fost încântați să o vadă pe Ruby e activă pe rețelele sociale, la scurt timp de când a anunțat că a avut probleme de sănătate.

Cum arată Ruby în costum de baie, la 33 de ani

„Dulceata-ti da un puuuupiiic!”, a scris Ruby în dreptul imaginilor cu ea în costum de baie. Peste 16 mii de fani au apreciat fotografiile cu Ruby în costum de baie.

Ruby a ajuns de urgență la spital

Artista a fost nevoită să cheme ambulanța miercuri, 3 august, după ce a apelat la o procedură periculoasă pentru a avea un bronz mai intens. Gestul său total neașteptat a adus-o pe patul de spital.

Cântăreața a povestit pentru Antena Stars că și-a injectat o substanță pe care o folosesc culturiștii. În urma procedurii, Ruby a început să se simtă rău, să aibă fibrilații și pulsul scăzut.

Artista a ajuns să își injecteze o cantitate prea mare de substanță, fapt pentru care a fost transportată de urgență la spital.

„Am fost nevoită să chem ambulanța pentru că m-a mâncat în .... Am vrut să mă bronzez mai mult decât prevede natura și am zis să-mi injectez o substanță pe care și-o injectează culturiștii când merg la concursuri, care să mă ajute să mă bronzeze mai tare. Am pus o cantitate mai mare decât cea recomandată pentru un om care își injectează pentru prima dată substanța asta și mai ales pentru o persoană de greutatea mea”, a declarat Ruby, potrivit Antena Stars.

La scurt timp de la administrarea substanței, cântăreața a început să se simtă amețită, să aibă „fibrilații” și să-i amorțească corpul. Aceasta a sunat imediat la ambulanță când a văzut că starea sa de sănătate se agravează.

Ruby a petrecut câteva ore la spital, unde i s-au făcut mai multe investigații pentru a descoperi dacă este ceva ce îi pune în pericol viața. Aceasta a fost ținută sub supravegheată medicilor, iar după ceva timp a început să se simtă mai bine.

„M-a dărâmat un pic, un pic mai tare. Nu mai puteam să-mi țin nici telefonul în mână. Mi-a amorțit tot corpul. Inițial, când mi-am injectat substanța, că mi-am făcut injecția singură, m-a luat amețeala. Am zis că e normal și mi-am făcut treaba în continuare, după care am zis să mă întind puțin, m-a luat somnul și când m-am trezit nu mai puteam să-mi țin telefonul în mână. Am început să am fibrilații, ba să-mi fie foarte cald, ba foarte rece, să tremur.

M-am speriat un pic. Când a venit ambulanța aveam pulsul 42, 43, 44 și asta i-a făcut pe doctori de pe ambulanță să insiste să merg la spital pentru investigații. Am stat la Urgență, în Camera de Gardă, 3-4 ore. Mi-am făcut toate investigațiile. (...) eu oricum am pulsul mai jos decât este normal, dar ieri a fost mai jos decât normalul meu.”, a mai dezvăluit Ruby despre incident, vizibil afectată de tot ce i s-a întâmplat, conform sursei citate mai sus.

