Rux și Opulență, criticată dur pentru pictorialul de Halloween în care apare cu bunica în pat. Cum a răspuns

Rux și Opulență a fost criticată dur după ședința foto de Halloween în care apare cu bunica în pat. Bruneta nu a rămas indiferentă și a răspuns, în urma criticilor.

Rux și Opulență, pusă la zid pentru ședința foto în care apare alături de bunica ei, de Halloween | Instagram

A izbucnit un nou conflict în online, totul pornind de la pictorialul pe care Rux și Opulență l-a făcut de Halloween alături de bunica ei. Nu au întârziat să apară reacțiile, unele dintre ele negative și extrem de dure.

Rux și Opulență, pusă la zid pentru ședința foto în care apare alături de bunica ei, de Halloween

Rux și Opulență a făcut o ședință foto de Halloween, în care apare alături de bunica ei, în pat. Ana Udriște, avocată, a pus-o la zid pe influenceriță, spunând că nu poate înțelege cum a ales să facă un astfel de shooting.

Ana Udriște a criticat-o pe brunetă și a acuzat-o că face totul pentru a avea atenție cu orice preț.

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Cum a răspuns Rux și Opulență

Rux și Opulență nu a rămas indiferentă la critici și a reacționat. Influencerița a declarat că nu înțelege de ce toată lumea o acuză că este în căutare de atenție dacă face ieșit din comun.

Bruneta consideră că este pur și simplu o ședință foto, în care și-a pus în valoare creativitate.

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