S-a căsătorit cu fostul soț al mătușii sale. Bărbatul este un milionar celebru. Cum a reacționat fosta soție: „Era perfectă”

Un milionar excentric a divorțat de soției și s-a căsătorit cu nepoata acesteia. Au deja doi copii împreună. Iată despre cine este vorba.

Viața vedetelor este o sursă de divertisment îmbinată cu elemente tragice. Întotdeauna a atras și a ridicat suspiciuni, făcându-i pe curioși să-și îndrepte atenția spre stilul lor de viață.

Un cuplu care a trezit interesul încă de la început este format din brazilianul Givanildo Vieira de Souza, în vârstă de 38 de ani, și Camila Angelo, în vârstă de 35 de ani.

La prima vedere nu pare că ar fi nimic inedit la acest cuplu, însă puțini știu că fotbalistul a fost căsătorit timp de 12 ani cu mătușa actualei sale soții.

Cei doi au împreună trei copii (doi băieți, Ian și Tiago, și o fată, Alice), care sunt, de fapt, veri primari cu noua soție a tatălui lor. Givanildo Vieira de Souza și Camila Angelo s-au căsătorit civil în 2020 și au devenit deja părinții a două fetițe, Zaya (născută în aprilie 2022) și Aisha (născută în iunie 2024).

Brazilianul Hulk, fost fotbalist la FC Porto și Zenit St. Petersburg, dar și internațional cu 49 de apariții în tricoul primei reprezentative Selecao, a fost căsătorit cu Iran Angelo, iar în 2019 s-au despărțit, potrivit The Sun. Fotbalistul activează acum la Atletico Mineiro.

Ulterior, brazilianul a făcut publică relația cu nepoata fostei sale soții, Camila Angelo.

„Minciunile și trădarea sunt ca niște cuțite. Ne taie carnea, ne fac să sângerăm, să ne uscăm, să murim puțin pe dinăuntru. Dar pentru cei care îl au pe Dumnezeu în viața lor, această moarte înseamnă renaștere.

Eu renasc cu fiecare dezamăgire și cu fiecare minciună care este demascată, pentru că Iisus m-a făcut puternică. I-am dat totul acestei fete de când a venit pe lume. Mi-am sacrificat visele de atâtea ori pentru că visele ei să devină realitate.

Și aici nu mă refer doar la bunuri materiale, pentru că acestea sunt ușor de oferit atunci când ai bani, ci la dragoste, afecțiune, atenție, respect… totul.

Îmi cunoștea slăbiciunile, nesiguranța, durerea, temerile și avea dragostea mea necondiționată. Ea mi-a gestionat viața și pentru mine tot ceea ce spunea era bun, era corect, era etic.

Era perfectă în toate și i-am dat direcția vieții mele. Dacă am greșit, Doamne, a fost pentru că am iubit-o și am avut prea multă încredere”, a notat Iran Angelo de Souza pe rețelele de socializare.

Givanildo Vieira de Souza și Camila Angelo se vor căsători religios într-o ceremonie care va avea loc pe o plajă de pe coasta Paraiba.