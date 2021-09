Sam Asghari, iubitul lui Britney Spears, surprins de paparazzi cumpărând un inel. Se anunță clopote de nuntă?

E posibil ca Britney Spears și iubitul ei, Sam, să se pregătească de nuntă, de vreme ce iubitul artistei a fost surprins de paparazzi într-un magazine de bijuterii Cartier în Beverly Hills.

Toate acestea se întâmplă la două luni după ce Sam a fost întrebat de reporteri dacă are planuri de căsătorie cu Britney, iar el a răspuns deja că ei sunt “căsătoriți, cu gemeni”. Se pare că acum Sam se pregătește să o ceară de soție pe celebra cântăreață.

Se aud clopote de nuntă pentru Britney Spears?

Sam a fost fotografiat de paparazzi în timp ce era în magazinul de bijuterii, consultându-se cu una dintre vânzătoare. Sam, în vârstă de 27 ani, era îmbrăcat sport și purta mască de protecție, look ce l-a făcut să fie greu de recunoscut. Iubitul lui Britney Spears este antrenor de fitness, fiind expert în domeniu.

Se pare că Sam i-a cerut vânzătoarei din magazin mai multe inele cu diamante pe care le-a analizat îndeaproape. Chiar dacă nu se știe dacă iubitul lui Britney Spears a cumpărat sau nu vreun inel, cert e că el și frumoasa artistă în vârstă de 39 de ani sunt extrem de îndrăgostiți și se înțeleg mai bine ca oricând, potrivit Page Six.

Citește și: Britney Spears s-a pozat nud, deși se află în mijlocul unui scandal. Ce detaliu neobișnuit au descoperit fanii la fotografie

Britney Spears a recunoscut de mai multe ori pe contul său de Instagram că Sam i-a fost alături în unele dintre cele mai dificile momente din viața sa, în special în perioada cât a fost în proces cu tatăl său.

“Nu doar că a fost lângă mine în toți acești ani dificili din viața mea, dar se întâmplă să fie și un bucătar extraordinar de bun”, a mai scris frumoasa blondină la una dintre postările sale pe Instagram. De asemenea, în interviurile anterioare, Britney și-a exprimat și ea dorința se a se căsători și de a avea copii cu iubitul ei.

Britney Spears, victorie împotriva tatălui său

Britney Spears a câștigat lupta pentru a ieși de sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, a relatat presa străină. Timp de 13 ani, tatăl vedetei i-a controlat viața, în urma unei decizii judecătorești din 2008.

Citește și: Britney Spears a renunțat de tot la inhibiții și s-a lăsat fotografiată topless. Care a fost reacția fanilor

În iunie 2021, cântăreața a făcut din nou mărturii în fața judecătorilor și a susținut că această tutelă este "abuzivă" și că ar vrea ca tatăl să facă închisoare. S-a declarat, în repetate rânduri, "traumatizată" și că "își vrea viața înapoi", fără restricții. Ea a susținut că e obligată să folosească metode contraceptive şi nu are voie să se recăsătorească.

Britney Spears spunea atunci, într-o videoconferință: "Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine".

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi