Sandra Stoicescu, aniversare în familie! Fiica prezentatoare a împlinit un an! Cât de frumoasă este micuța Sara! | Foto

Este trainer la Intact Media Academy, unde tinerii care se pregătesc pentru o carieră în televiziune au parte de sfaturile Sandrei, care are o experineța de peste 25 de ani în televiziune și care a obținut de-a lungul timpului numeroase premii de televiziune.

Mara Banică, al doilea test de coronavirus! Care este rezultatul primit de jurnalistă!

Recent, fiica Sandrei a împlinit un anișor. Cu această ocazie, frumoasa prezentatoare a postat imagini cu micuța Sara și un mesaj extrem de emoționant.

Cele mai fericite momente din viața mea sunt cele în care suntem toți trei împreună, când Sara e răsfățată de mine și de soțul meu cu drăgălășenii. Învățăm zilnic de la ea că doar de noi are nevoie pentru a fi fericită. De prezența noastră, de brațele noastre, de dragostea infinită pe care o avem pentru ea. De un an de zile ne-a făcut să înțelegem că trebuie să fim mai prezenți, să ne bucurăm mai mult de fiecare clipă împreună, să apreciem mai mult perioada asta. Bucuria ei simplă de copil este de fapt atât de complexă, atât de valoroasă, încât noi, de un an, nu mai alergăm în căutarea împlinirii, ci către Sara, sufletul nostru. Primul an cu Sara.