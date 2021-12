Sânziana Buruiană s-a mutat din țară și a ajuns să aibă un job cu un salariu impresionant. Cu ce se ocupă acum blonda

Sânziana Buruiană locuiește într-un apartament închiriat din Budapesta, alături de familia sa. Blonda a primit o ofertă pe care nu a putut să o refuze, în Capitala Ungariei. Sânizana a declarat că prezintă o emisiune de teleshopping în Budapesta, că lucrează o oră pe zi și că are un salariu dublu față de cât câștiga în România.

Sânziana Buruiană a vorbit pentru Click! despre viața ei de după mutarea din România. Vedeta a mărturisit că a primit oferta de a pleca în Budapesta după ce a fost văzută în cadrul unei emisiuni de pe Antena Stars.

Cu ce se ocupă acum Sânziana Buruiană

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la „Mămici de pitici” am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele. Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta.

Citește și: Sânziana Buruiană, bustul generos pe care l-a afișat pe rețelele de socializare, după ce și-a botezat fiica

Îi mulţumesc producătoarei de la „Mămici de pitici cu lipici', pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!', a povestit vedeta pentru Click!.

Sânziana Buruiană a oferit detalii despre emisiunea pe care o prezintă. Blonda a precizat că lucrează doar o oră pe zi, în timp ce fetele ei se află într-un loc special amenajat pentru copii, în cadrul companiei pentru care lucrează.

Ce spune Sânziana Buruiană despre noul său job

„Emisiunea e zilnic în direct, trebuie să vorbesc o oră şi să fiu atentă la indicaţiile din cască în limba engleză. Fetele rămân în spaţiul de joacă cât eu fac treabă. Am închiriat un apartament care are şi o mică curte interioară ca loc de joacă. Îmi place liniştea de aici, este aproape de televiziune, oamenii sunt liniştiţi”, a declarat Sânziana Buruiană.

Citește și: Sânziana Buruiană, ipostaza fierbinte care a topit instant zăpada. Cum arată într-un costum de baie și cu un nou look

Vedeta a vorbit și despre activitățile de zi cu zi ale familiei sale.

Fetiţele au multe activităţi aici. Izabela participă în continuare la concursuri de miss, face şedinţe foto, a câştigat locul 1 la Little Miss Hungary.

Vizităm locuri frumoase, mergem la Zoo, sunt locuri de joacă, locuri cu animale, piscină pentru copii chiar mă gândesc în timpul liber să fac un reality-show împreună cu ele.

Mă bucur că vecinii noştri unguri o plac atât de mult pe Izabela şi o pot implica în proiecte cu videoclipuri sau şedinţe foto. Cea mică a început să meargă bine şi se joacă împreună cu surioara ei', a spus Sânziana.

Citește și: Sânziana Buruiană, rochia cu decolteu adânc. Cum și-a făcut apariție după foarte mult timp și cât de mult s-a schimbat

Vedeta a mărturisit că și-ar dori să vină în România de Sărbători.

„Îmi doresc să-i tai moţul fetiţei celei mici, numai că încă nu ştiu dacă o să reuşesc acum sau în primăvară”, a mai spus Sânziana Buruiană.

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții