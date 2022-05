Sânziana Buruiană are planuri mari! Vedeta își dorește cu ardoare să intre în Carte Recordurilor și a găsit modalitatea perfectă. În exclusivitate pentru Antena Stars, ea a declarat că de peste șase ani alăptează continuu și nu crede că multe femei au făcut asta. De altfel, obiceiul său i-a adus și un val de critici din partea altor mame.

Sânziana Buruiană vrea să intre în Cartea Recordurilor. Obiceiul cu care se mândrește: „Nu am făcut deloc pauză”

De când a devenit mămică, fosta asistentă TV și-a schimbat total stilul de viață și a înlocuit nopțile nedormite datorate petrecerilor exclusivisite cu cele petrecute alături de copiii ei. Ea este căsătorită cu fostul fotbalist Nicolae Zuluf și împreună au două fetițe.

Sânziana Buruiană a mai vorbit în trecut despre faptul că încă alăptează și încă de atunci a creat controverse. Potrivit declarațiilor ei, pe cea mare a alăptat-o până la patru ani, iar pe cea mică o alăptează chiar și acum. Ea susține că în tot acest timp nu a făcut deloc pauză și le sfătuiește și pe alte mămici să îi urmeze exemplul.

„Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză. Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede”, a declarat Sânziana Buruiană pentru Star News, conform Spynews.ro.

Mai mult, fosta asistentă TV nu se plânge că face asta. Vedetei îi face foarte multă plăcere și spune că pe lângă beneficiile pe care alăptatul le are asupra sănătății copiilor, așa a reușit și să îi liniștească rapid seara.

„Șase ani, da, continuu, pentru că mie, sincer, îmi este ușor. Le adorm foarte repede. În momentul în care le pun la sân, imediat. Adică eu nu mă chinui legănatul, niciodată nu le-am legănat ca să adoarmă sau să găsesc o grămadă de metode”, a mai adăugat ea.

Sânziana Buruiană s-a mutat din țară și are un nou job

De o bună perioadă, Sânziana Buruiană a plecat din România cu întreaga familie și s-a mutat în țara vecină. Blonda are acum un job care o mulțumește mult, în Ungaria. Blonda a primit o ofertă pe care nu a putut să o refuze, în Capitala Ungariei. Sânizana a declarat că prezintă o emisiune de teleshopping în Budapesta, că lucrează o oră pe zi și că are un salariu dublu față de cât câștiga în România.

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la „Mămici de pitici” am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele. Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta.

Îi mulţumesc producătoarei de la „Mămici de pitici cu lipici”, pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!”, a povestit vedeta, anul trecut, pentru Click!.

