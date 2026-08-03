Cum arată casa Sânzianei Negru din Republica Moldova. Câștigătoarea America Express a restaurat locuința străbunicilor ei

Influencerița a restaurat locuința străbunicilor ei, iar imaginile pe care le-a împărtășit cu urmăritorii săi sunt de poveste.

Sânziana Negru este originară din Republica Moldova, dar s-a mutat în România cu familia ei la vârsta de șapte ani și a crescut în Târgu Mureș, potrivit unei surse.

După ce a locuit o perioadă în București, câștigătoarea America Express a decis să își construiască de la zero o casă în apropierea Capitalei, în pădure. Totuși, și-a dorit un refugiu și în locurile natale, astfel că a început restaurarea casei străbunicilor din satul Zîrnești, raionul Cahul, Republica Moldova.

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Cum arată casa restaurată de Sânziana Negru în Cahul

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Sânziana Negru se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Câștigătoarea America Express deține mai multe proprietăți, atât în România, cât și în Republica Moldova, fiecare amenajată într-un stil care îi reflectă pasiunea pentru designul inspirat din tradițiile locale.

Îndrăgostită de liniștea și farmecul vieții la țară, Sânziana Negru și-a dorit să aibă un refugiu și în locurile copilăriei sale, astfel că a început restaurarea casei străbunicilor săi.

Vedeta din mediul online a povestit că proiectul s-a dovedit a fi unul mult mai anevoios decât și-a imaginat. Locuința fusese abandonată de zeci de ani și ajunsese într-o stare avansată de degradare, ceea ce a făcut ca procesul de renovare să fie unul extrem de solicitant.

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Deși ar fi putut să o reconstruiască de la zero, Sânziana Negru a ales să păstreze cât mai mult din farmecul original al casei. A restaurat mobilierul, a recondiționat ușile interioare și a văruit locuința într-un stil rustic. S-a implicat personal în amenajare, vopsind chiar ea stâlpii și ocupându-se de tâmplăria ferestrelor.

Pe parcursul renovării, câștigătoarea America Express și-a ținut urmăritorii la curent cu fiecare etapă. Această casă are o valoare sentimentală profundă pentru Sânziana, deoarece îi amintește de copilărie.

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„Tot ce se vede de la balconul ăsta a fost cutreierat de mine vară de vară. Aici mă jucam, prindeam broaște, ieșeam cu oile la păscut, fugeam de bunica. Aici veneam să mă uit cu dor <<peste Prut>>, în speranța că îi zăresc pe mama și tata în România. E toată copilăria mea pe pășunea asta. Și mă simt foarte bine aici”, a mărturisit Sânziana Negru, citată de o sursă.

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