Sânziana Negru, imagini înduioșătoare alături de bunicul ei. În ce ipostaze au apărut în mediul online | VIDEO

Sânziana Negru de la America Express, sezonul 6 a emoționat internauții cu cele mai recente clip-uri postate în mediul online. Vedeta s-a filmat în ipostaze inedite alături de bunicul ei, în vârstă de 90 de ani.

Sânziana Negru este unul dintre cei mai apreciați influenceri, dar vedeta nu se ferește să împartă cu urmăritorii ei și imagini din spatele vieții de lux. Concurenta de la America Express, sezonul 6 și-a vizitat recent bunicul, în Republica Moldova și nu a ratat momentul de a filma câteva cadre cu bărbatul în vârstă de 90 de ani. Aceasta a postat clip-urile pe contul ei de Instagram și a topit inimile internauților.

Sânziana Negru are o relație foarte apropiată cu bunicul ei din Republica Moldova. Deși vedeta locuiește în România și are un program extrem de încărcat cu proiecte TV, dar și online, îl vizitează de fiecare dată când are puțin timp liber.

De data aceasta, concurenta America Express, sezonul 6 s-a urcat în mașină, alături de mama ei și a trecut Prutul pentru a-și vizita bunicul. În vârstă de 90 de ani, acesta a rămas singur, dar judecând după imaginile postate de vedetă, aceasta și-a păstrat spiritul tânăr.

Alături de bunicul ei, aceasta a filmat mai multe reel-uri pe care le-a postat ulerior pe contul ei de Instagram. Ei au rememonat împreună vremurile în care „spirijineau soba toată ziua” în iernile geroase.

„- Salut, bunele, ce mai faci?

- Uite iernez, sprijin soba toata ziua”, a scris ea în descriere postări, în care apare alături de bătrân vorbind despre viață.

„Nu cred ca am fost mai geloasă în viața mea. ce n-aș da să stau și eu cu bunelul meu la o poveste lângă sobă”, a scris un prieten virtual de-ai acesteia.

„Deci iubesc atât de mult momentele astea în care postezi momentele pe care le ai cu bunicul tău. Sunt atât de emoționante și parcă te fac și pe tine să îți apreciezi mai mult rădăcinile”, a mai notat altcineva.

De asemenea, ea a mai distribuit un clip în care ea și bunicul își prezintă ținutele. „Cine a spus că prezentarea ținutelor este doar pentru cei din generația Z?”, a titrat Sânzina Negru imaginile de pe Instagram.

Și de această data, ea a reușit să îi emoționeze pe internauți și le-a arătat o altă latură a bunicului ei, în vârstă de 90 de ani, care nu se dă în lături de la nimic”

„Mor cum și-a ridicat piciorul”, a remarcat o internaută.

„Clipurile cu bunicul tău mă fac să plâng instantaneu și tataie avea exact aceeași geacă și aceeași căciulă…”, a mai scris cineva, în timp ce alt utilizator a adăugat: „Și-a luat “jobul” foarte in serios! Ultima secvență u piciorul este tare rau”.