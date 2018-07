SECRETUL ascuns de familia regală britanică a ieșit la iveală! Meghan Markle este ÎNGROZITĂ

Meghan Markle ar fi împiedicată să reia legătura cu tatăl ei, Thomas, deoarece îi este teamă că acesta va povesti în presă conversațiile pe care le-ar avea cu ea.

„Meghan este foarte supărată pe Thomas. Are mai multe motive. Nici nu știe cum să comunice cu tatăl ei, deoarece nu are siguranța că el o va exploata”, a spus o sursă pentru US Weekly.

„Ea trăiește cu teama că tatăl ei va da presei conversațiile lor. Dacă el a vorbit deja atât de mult, ce motiv ar avea să nu divulge discuțiile cu fiica lui?”, a adăugat aceasta.

Meghan Markle, devenită ducesă de Sussex după ce s-a căsătorit cu prințul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a fost apropiată de tatăl ei în timpul copilăriei ei în Los Angeles.

Însă, Thomas Markle a făcut mai multe greșeli înainte de nunta regală. El a stabilit un acord cu paparazzi pentru a înscena poze și ar fi mințit că are nevoie de o intervenție chirurgicală la inimă, doar ca să aibă o scuză pentru a nu se prezenta la eveniment. Thomas ar fi trebuit să își conducă fiica la altar.

„I-ar plăcea să vorbească cu el, dar nu mai are deloc încredere în tatăl ei. Și nu pare că această încredere ar putea fi recăpătată. Nu are de ales, trebuie să îl ignore”, a spus aceeași sursă.

Recent, sora vitregă a lui Meghan Markle, Samantha, a atacat-o în presă, spunând că dacă tatăl lor va muri, va fi din vina ducesei.