Secretul longevității. Ce mănâncă, ce exerciții face și la ce trucuri de frumusețe apelează Regina pentru a se menține

În timpul ceremoniei, Margaret Thatcher nu s-a simțit bine și a trebuit să ia loc. Din colțul opus al încăperii, regina a observat starea deteriorată a Doamnei de Fier și a exclamat: “O, priviți! A cedat încă o dată!”.

În cartea sa despre regină și metodele ei de a se păstra veșnic în putere, “Long Live the Queen! 23 Rules for Living From Britain’s Longest-Reigning Monarch”, Kozlowski a dezvăluit că ea nu e adepta exercițiilor fizice și că, mai degrabă, regina crede în beneficiile plimbărilor și ale călăritului. Cercetătorii spun că sporturile care ne fac plăcere sunt cele care aduc beneficii, în funcție de alegerile fiecăruia.

În afară de exercițiile fizice, regina a avut mereu grijă la alimentația sa. Având experiența celui de-al Doilea Răzvoi Mondial și a tuturor greutăților care au venit o dată cu acesta, regina Angliei este obișnuită să mănânce mese simple.

Cel mai mult îi place să bea ceai după-amiază, însoțit de sandvișuri și biscuiți. Din când în când, ea mănâncă și câte un desert pentru că oricine are voie să aibă parte de mici bucurii culinare. Când vine vorba de băuturi alcoolice, apropiații casei regale au dezvăluit că regina bea un cocktail cu gin dimineața, la prânz un pahar de vin sau șampanie, iar seara un alt pahar de șampanie sau un martini.

Pentru a-și păstra și frumusețea fizică, regina Elisabeta a II-a are un adevărat ritual de îngrijire a pielii, dar nu folosește produse de la branduri scumpe. Ani de-a rândul ea a folosit produsele Cyclax, inclusiv crema lor hidratantă, Milk of Roses.