Secretul lui Kate Middleton pentru o siluetă impecabilă. Prințesa de Wales mănâncă zilnic același mic dejun

Se spune că în fiecare dimineață, Kate Middleton mănâncă același mic dejun. Acesta reprezintă o combinație foarte sănătoasă din două legume, la care adaugă un soi de cereale foarte în vogă în rândul iubitorilor de mic dejun.

În plus, specialiștii mai susțin că Prințesa de Wales consumă, în general, o dietă diversificată, ceea ce îi permite să se simtă și să arate grozav. Iată ce mic dejun alege să își prepare în fiecare dimineață.

Citește și: Kate Middleton, nevoită să își schimbe garderoba odată cu titlul nobiliar. La ce haine trebuie să renunțe noua Prințesă de Wales

Kate Middleton, în vârstă de 40 de ani, își începe ziua cu un terci de ovăz, care este bogat în proteine, carbohidrați și fibre. Acesta îi menține necesarul de energie zilnic. Apoi, Prințesa de Wales își prepară o băutură formată din alimente bogate în nutrienți, potrivit unei publicații internaționale.

Este vorba despre varza kale, spanac și spirulină, despre care se spune că sunt preferatele prințesei Kate. În acest smoothie, Kate alege să mai adauge matcha (frunze de ceai verde făcute pudră), salată Romaine, coriandru și afine.

Mesele de prânz ale Prințesei sunt compuse adesea din sushi cu somon, salată cu pepene roșu și feta, tabbouleh, ceviche (tartar de pește proaspăt) sau gazpacho, potrivit Alistmagazine.De asemenea, se zvonește că Prințesei de Wales îi plac extrem de mult salatele.

Kate Middleton's eating habits have been revealed - and she always starts her day with the same breakfast

🥘🍳🌅♾ pic.twitter.com/240p7uoO2b