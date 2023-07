Selly și Alina Eremia au ajuns la pupitrul știrilor Observator. Ce au surprins în culisele jurnalului | VIDEO

Selly și Alina Eremia au devenit pentru o zi prezentatori Observator, dar au mers și pe teren pentru a afla „cu ce se mănâncă” meseria de reporter TV. În cadrul proiectului online „La muncă”, ei au intrat în culisele unui jurnal de știri de anvergură și au dezvăluit secrete de culise.

„A durat destul de mult lucrul la acest episod, acum trei luni am început primele discuţii cu echipa de management de la Antena 1 şi acum aproximativ o lună am filmat. A stat în montaj până în ajunul lansării

