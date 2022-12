Șerban Copoț are un mesaj dur pentru toți cei care îl critică că are prea mulți copii: „Nu ne mai judecați. Tac de prea mult timp”

Șerban Copoț a transmis, pe rețelele de socializare, un mesaj dedicat celor care l-au criticat pentru faptul că are prea mulți copii, potrivit Viva.ro. De asemenea, prezentatorul TV a mărturisit că, din acest motiv, a ajuns să se simtă ca „un ciudat”. Iată ce declarații a făcut.

Ce mesaj a transmis Șerban Copoț: „Hai să vă mai plictisesc cu un text de-al meu pe revoltă”

Șerban Copoț și soția lui, Roxana, formează un cuplu de aproximativ 15 ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 și sunt părinții a trei copii: Tudor, în vârstă de 11 ani, Alex, de 6 ani și Ada-Noelle, în vârstă de 2 ani, potrivit aceleași surse citate.

Deși este extrem de fericit alături de familia pe care și-a întemeiat-o, se pare că vedeta TV nu a mai putut suporta comentariile care i-au ajuns pe la ureche și a decis că a venit momentul să revină cu o replică tăioasă.

Așadar, recent, pe contul său de Facebook, Șerban Copoț a formulat un mesaj prin care s-a adresat acestor oameni. Deși încearcă să le înțeleagă argumentele, Șerban Copoț a mărturisit că nu este de acord cu felul în care îl fac să se simtă:

„Hai să vă mai plictisesc cu un text de-al meu pe revoltă. Aud din ce în ce mai des pe lângă mine: <<Copii? De ce ai făcut, măh, copii? Hai, zi, nu-i aşa că e greu? Şi tu când te mai distrezi? Ce?!? Nu mai faci ce vrei? What? Da eu vreau să văd lumea, frate! Să fiu liber!>> Ok, omule! Dar daca eşti aşa fericit cu alegerile tale de ce mă priveşti pieziş? Noi ăştia cu copii mai mulți, şi, culmea, toți la aceeaşi adresă, suntem puşi sub o lupă aparte, de old-school, de – ăia cu puradei.”, a început Șerban Copoț mesajul postat pe Facebook.

Șerban Copoț mărturisește că ajunge, uneori, să se simtă privit ca „un ciudat”

Șerban Copoț a mărturisit că, de multe ori, ajunge să cadă în plasa întinsă de gurile rele și să dea ascultare comentariilor. Vedeta TV a mai adăugat că tot mai mulți oameni ajung să disprețuiască ceea ce este „banal” și „normal”:

„Ajung uşor-uşor să fiu privit ca un ciudat. Poate sunt, dar când mă uit la viața părinților mei parcă nu mai sunt eu ciudatul. De unde atâta dispreț pentru normal, banal sau linişte? Este normal să evoluezi, să vrei mai mult de la tine, dar asta presupune, în primul rând, să evoluezi spiritual, intelectual, să îmbrățişezi lucrurile pe care adolescența ți le desena în culori bizare. Pentru că asta înseamnă maturizare în mintea mea. Poate înseamnă şi alte lucruri, în mod evident, dar nu cred că înseamnă promiscuitate, superioritate, operații estetice după filtrele Instagram sau satisfacție din umilirea cuiva.”, a continuat mesajul Șerban Copoț.

Șerban Copoț a judecat societatea din ziua de azi și fuga nebună după lucruri efemere

Șerban Copoț a descris societatea din ziua de azi ca fiind una „bolnavă”, în care oamenii sunt interesați doar de lucruri efemere:

„Tac de prea mult timp, şi în tot acest timp copiii îmi cresc într-un oraş bolnav. Într-o societate bolnavă după acest mult-slăvit EU! SELFIE! Totul este despre noi şi viețile noastre superbe. Bani mulți, cu orice preț! Succes peste noapte! CRIPTO-ŞMECHERII! Dat din buric, şi trăit în opulență pe rate. Nu ne mai judecați şi nu vă mai flenduriți succesul colosal în fața noastră pentru că pentru noi nu înseamnă ABSOLUT nimic. Te-ai gândit că poate mie îmi place viața simplă, cu puradei, cu greşelile şi prostiile mele? Nu vreau să trăiesc postările nimănui şi nu vreau sa impresionez pe nimeni cu nimic. Aa!! Ştii de ce postez poze cu familia pe Insta şi Fb? Pt că nu am bani de dat pe Cloud şi ăştia mi le țin gratis aici.”, a spus, în încheiere, Șerban Copoț.

