Sharon Stone a dezvăluit numele actorului care sărută cel mai bine: "Nu l-aș putea compara cu nimeni"

Sharon Stone a apărut recent într-un interviu Watch What Happens Live With Andy Cohen, în cadrul căruia a vorbit de noile sale proiecte și de actorii celebri alături de care a apărut pe camerele ecran, scrie Yahoo News.

Actorii care au jucat alături de Sharon Stone

Actriță a apărut pe ecran de-a lungul timpului alături de numeroși actori cunoscuți, printre care se numără Michael Douglas (cu care a jucat în “Basic Instinct”, filmul ce a transformat-o într-o vedetă cunoscută la nivel internațional), Arnold Schwarzenegger și Sylvester Stallone.

