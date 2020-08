„M-am simțit de parcă aș fi fost împușcată în cap”. A păcălit moartea după ce a fost lovită de fulger, strangulată și după ce a suferit un accident vascular cerebral. Mărturie uluitoare!

În cei șapte ani de recuperare, cariera lui Sharon Stone a fost afectată. În plus, actrița a trecut printr-un divorț și o luptă pentru custodie.

Sharon Stone a fost căsătorită cu producătorul de televiziune Michael Greenburg din 1984 până în 1986. S-a recăsătorit cu jurnalistul Phil Bronstein în 1998, dar nici această căsnicie nu a fost de durată, divorţul dintre cei doi fiind pronunţat în 2004. Are trei copii adoptaţi.

Sharon Stone, carieră impresonantă, în ciuda incidentelor dramatice

Primul mare rol al lui Sharon Stone a fost Lori în blockbuster-ul ''Total Recall'' (1990), regizat de Paul Verhoeven, cu Arnold Schwarzenegger în rol principal. În acelaşi an, a pozat nud pentru revista Playboy.

Peste numai doi ani, a jucat unul dintre cele mai memorabile roluri ale sale, cel al scriitoarei Catherine Tramell din ''Basic Instinct'', în regia aceluiaşi Paul Verhoeven, avându-l partener de platou pe Michael Douglas. Scena interogatoriului a rămas în istoria cinematografiei mondiale, iar pentru întreaga sa prestaţie din film a fost nominalizată la Globul de Aur şi a câştigat categoriile de Cea mai dezirabilă femeie şi Cea mai bună actriţă la Premiile MTV Movie din 1993.

Sharon Stone a mai jucat în peliculele „Silver'' (1993) şi „Intersection'' (1994), din distribuţia acestuia din urmă făcând parte şi Richard Gere. În 1994, a jucat alături de Sylvester Stalonne în „The Specialist'', iar un an mai târziu alături de Gene Hackman în „The Quick and the Dead''.

Totuşi, rolul vieţii sale a fost Ginger McKenna, în filmul ''Casino'' al lui Martin Scorsese, în care l-a acompaniat pe Robert De Niro. Acest rol i-a adus prima şi, deocamdată, singura nominalizare la Oscar, precum şi Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă a anului 1996.

Au urmat filmele „Diabolique'' (1996), „Last Dance'' (1996). În 1998, a jucat în „Mighty'', pentru prestaţia sa fiind nominalizată la Globul de Aur, performanţă reuşită şi în 2000 pentru filmul „The Muse''.

În 2004, a obţinut Premiul Emmy pentru rolul din serialul ''The Practice'' la categoria Cea mai bună actriţă invitată.

A revenit în pielea scriitoarei Catherine Tramell în 2006, în thriller-ul erotic ''Basic Instinct 2'', însă filmul nu a avut succesul scontat, nici la critici, nici la marele public.

Printre cele mai recente filme în care a fost distribuită se numără: ''Bobby'' (2006); ''Lovelace'' (2013) şi ''Fading Gigolo'' (2013).

În 2018, poate fi urmărită în mini-seria ''Mosaic'' în rolul Olivia Lake, autoare şi ilustratoare de cărţi pentru copii.

A primit propria stea pe Hollywood Walk of Fame în 1995, iar în 2005 a fost răsplătită cu Premiul Special pentru contribuţia sa la cinematografie internaţională în cadrul Festivalului de la Karlovy Vary. În 1995, revista Empire a inclus-o în topul celor mai atrăgătoare staruri din istoria cinematografiei, pe locul 49. A făcut parte din juriul Festivalului de la Cannes în 2002. Trei ani mai târziu, a primit din partea preşedintelui Festivalului de la Cannes, Gilles Jacob, distincţia de Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor al Franţei.